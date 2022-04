बानसूर (अलवर). बानसूर में शादी समारोह में एक युवक के अवैध हथियार के साथ डीजे पर फायरिंग करने का (Video of Youth firing in a marriage ceremony in Bansur) वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस दौरान डीजे पर नाच रहे छोटे बच्चे फायरिंग की आवाज से डरे सहमे दिख रहे हैं. वहीं युवक का देसी कट्टे में कारतूस डालते हुए एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है. ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर पहले भी वायरल हो चुके हैं. इससे सामाजिक सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बानसूर पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा ने त्वरित जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने इस वीडियो की सत्यता और तमंचे पर डिस्को कर रहे युवक का पता लगाने का निर्देश दिया है.

जानकारी के मुताबिक पहले भी पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा ने बानसूर क्षेत्र में अवैध हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो लगाने या वीडियो अप्लोड करने को लेकर सख्ती बरत चुके हैं. आम लोगों को ऐसी तस्वीरें अपलोड न करने की सलाह दे चुके हैं. बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले दोस्त की बहन की शादी समारोह में कन्यादान करवाने गए एक युवक पर मारपीट और फायरिंग करने का मामला दर्ज हुआ था. उसको लेकर भी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

बानसूर में तमंचे पे डिस्को

बानसूर डीएसपी का कहना है: डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि (Youth with Gun in marriage ceremony in Bansur) उनके पास सूचना है. इस वीडियो मे जो युवक फायरिंग करता दिख रहा है, वो बानसूर के गांव माजरा रावत का रहने वाला है. इस वीडियो की जांच की जा रही है. शीघ्र ही इसकी पुष्टि होने के बाद आर्म्स एक्ट के तहत उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.