अलवर. जिले में रविवार को बड़ा हादसा (Alwar Road Accident) हो गया. अलवर-भिवाड़ी रोड पर भींडूसी गांव के पास एत कार असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई. पूरा परिवार दिल्ली जा रहा था. हादसे में तीन लोगों की मौत (three died of same family in alwar accident) हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल है. उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. पूरा परिवार सरिस्का घूमने के लिए आया था. यहां सरिस्का सफारी के बाद वे वापस दिल्ली लौट रहे थे.

दिल्ली के तिलक नगर के रहने वाले धर्मेंद्र (40) उनकी पत्नी मोनिका (36), बेटी बानिया शिवा (12) व बेटा पुलकित (9) कार से दिल्ली जा रहे थे. पूरा परिवार सरिस्का घूमने के लिए आया था. सरिस्का घूमने के बाद धर्मेंद्र परिवार के साथ रविवार को वापस दिल्ली लौट रहे थे. अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर भींडूसी गांव के पास उनकी गाड़ी असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई. हादसा इतना दर्दनाक था कि धर्मेंद्र, मोनिका और बेटी शिवा की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि बेटा पुलकित गंभीर रूप से घायल हो गया.

अलवर में कार हादसा

हादसे के बाद वहां राहगीरों की भीड़ जमा हो गई. लोगों ने हादसे की सूचना तुरंत पुलिस को दी. तिजारा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि पुलकित का इलाज चल रहा है. पुलिस ने मृतकों की पहचान कर मामले की सूचना मृतकों के परिजनों को दी है. सभी के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है. हादसा इतना दर्दनाक था कि भीड़ के चलते काफी देर तक जाम लगा रहा.