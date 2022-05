अलवर. जिले में पानी किल्लत के चलते हालात खाफी खराब हो रहे है. पानी की समस्या को लेकर एनईबी के सेक्टर 1 और 2 के लोग सोमवार सुबह एनईबी हाउसिंग बोर्ड स्थित एक पानी की टंकी पर चढ़ गए. इस दौरान एक व्यक्ति की तबीयत खराब (people protested for water supply in Alwar) हो गई. मामले की सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी गई जिसके कुछ देर बाद डॉक्टर ने पहुंचकर व्यक्ति का इलाज किया. लोगों ने कहा कि जब तक उनके क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा. तब तक वह टंकी पर ही बैठेंगे.



2 माह से नही हुई पानी की सप्लाई. जिले में लोग पानी की समस्याओं से परेशान होकर प्रतिदिन जाम लगाते हैं. अलवर में पानी की समस्याएं विकराल रूप ले रही हैं, इसके बाद भी प्रशासन का इस मामले पर कोई ध्यान नहीं है. शहर के एनईबी सेक्टर के 1 और 2 में बीते कई माह से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है. लोगों को टैंकर से काम चलाना पड़ रहा है. स्थानीय लोग जलदाय विभाग के अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रख चुके हैं. लेकिन इसके बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है.

पानी के सप्लाई ना होने के विरोध में लोग चढ़े पानी की टंकी पर

प्रदर्शन के दौरान बेहोश हुआ व्यक्ति. पानी की समस्या से परेशान होकर लोग सोमवार की सुबह 8 बजे से पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. मामले की सूचना जलदाय विभाग के अधिकारियों को दी गई. जिसके बाद जलदाय विभाग के एईएन मौके पर पहुंचे. उन्होंने लोगों को नीचे उतारने के लिए समझाइश का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने कहा कि जब तक क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा, वो पानी की टंकी पर ही बैठे रहेंगे. इस दौरान पानी की टंकी पर बैठे एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई. इस दौरान डॉक्टर ने टंकी पर चढ़कर बेहोश हुए व्यक्ति का इलाज (One person fainted on the tank during protest in Alwar) किया.



समस्या का नही निकल रहा है कोई स्थाई समाधान. अलवर में प्रतिदिन पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन होते हैं. उसके बाद भी सरकार और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का इस मामले पर कोई ध्यान नहीं है. जिले में पानी की समस्या का कोई स्थाई समाधान नहीं निकाला जा रहा है. अगर यही हालात रहे, तो आने वाले समय में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा. अलवर शहर में कुछ जगहों पर दो दिन में एक बार पानी सप्लाई होता है. तो कुछ जगहों पर पानी सप्लाई ही नहीं होता है. शहर की कृषि कॉलोनी व पुराने मोहल्लों में हालात ज्यादा खराब हैं. वहीं जलदाय विभाग के ट्यूबवेल सूख रहे हैं. भूमि के जल स्तर में भी लगातार गिरावट आ रही है.