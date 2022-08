अलवर. सोशल मीडिया पर 5 साल से छोटे बच्चों को ट्रेन में सफर के दौरान टिकट लेने की झूठी खबरें चल रही हैं. कई बड़े नेता व अधिकारियों ने भी ट्वीट करके रेलवे के नियम में बदलाव होने की बात कहते हुए 5 साल से छोटे बच्चों को ट्रेन में टिकट लेने की बात कही है. इस संबंध में रेलवे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाला है. जिसमें रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे को सफर के दौरान टिकट लेने की आवश्यकता नहीं (Railway refutes rumours of ticket for below 5 year old kids) है. अगर कोई माता-पिता पूरी सीट रिजर्व करवाना चाहता है, तो वो किराया देकर सीट बुक करा सकता है. यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है.

सोशल मीडिया पर रेलवे के नियमों में बदलाव का हवाला देते हुए सफर के दौरान 5 साल से कम उम्र के बच्चों का किराया लगने की खबर लगातार वायरल हो रही (Fake post about railway tickets) है. कांग्रेस के नेता इस पर ट्वीट कर रहे हैं. इस पर बयानबाजी भी शुरू है. असल में यह केवल अफवाह व भ्रमित करने वाली जानकारी है. रेलवे ने नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है. साल 2016 में रेलवे ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ट्रेन में निशुल्क सफर करने का नियम बनाया था. इसके अलावा 5 साल से 12 साल तक के बच्चों का आधा किराया लेना शुरू किया था. लेकिन नियम अनुसार बच्चे को सीट नहीं देने का प्रावधान (Rules for seat to kids in railway) है.

5 साल से छोटे बच्चों के ट्रेन टिकट पर क्या बोला रेलवे ने

जबकि 12 साल से अधिक उम्र के बच्चे के लिए ट्रेन में यात्री को पूरा किराया देना होता है. साथ ही यात्री को सीट भी दी जाती है. रेलवे के अधिकारियों ने कहा अगर कोई यात्री सीट बुक करना चाहता है, तो किराया देकर सीट बुक कर सकता है. यह वैकल्पिक व्यवस्था है. लेकिन रेलवे की तरफ से नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि आरक्षण कराते समय यात्री से बच्चे की जानकारी पूछी जाती है. इस संबंध में रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि अगर कोई हादसा होता है, तो रेलवे के पास बच्चे की जानकारी पूरी रहेगी. इसलिए रेलवे यह जानकारी ली जाती है.

उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला गया है, जिसमें पूरी जानकारी दी गई है. साथ ही ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया पर रेलवे के अधिकारी लगातार गलत अफवाहों का खंडन भी कर रहे हैं. 5 साल से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता को सफर के दौरान टिकट नहीं लेना पड़ेगा. अगर कोई माता-पिता बच्चे के लिए पूरी सीट रिजर्व करना चाहता है, तो किराया देकर सीट बुक करा सकता है. यह बच्चे के माता-पिता पर निर्भर करता है.