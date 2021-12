अलवर. नगर परिषद की सभापति बीना गुप्ता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं जबकि यूआईटी चेयरमैन का पद खाली है. ऐसे में अलवर की जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है. अलवर में विकास कार्य पूरी तरह से रुके हुए हैं. इन सबके बीच शुक्रवार सुबह एक नया मामला सामने आया है. काली मोरी ओवर ब्रिज के पास सड़क पर बने एक गड्ढे को सजाया गया है, उस पर लिखा (Poster Against Rajasthan Government) है 'सड़क में ये गड्ढे गहलोत सरकार की उपलब्धि है इसलिए इसको सजाया गया है'. गड्ढे की फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल (Photos And Videos Viral On Social Media) हो रही है.

यह भी पढ़ें- corruption case in alwar: नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता को 20 दिसंबर तक भेजा जेल

सोशल मीडिया पर वायरल

अलवर के काली मोरी ओवरब्रिज के खत्म होते ही सड़क पर लंबे समय से गड्ढे बने हुए हैं. इन गड्ढों के चलते लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है. आए दिन हादसे होते हैं. लंबे समय से लोग गड्ढों को ठीक कराने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में परेशान लोगों ने इस गड्ढे को रंगोली से सजाते हुए इस पर गहलोत सरकार की नाकामी के बोर्ड (Board Of Failure Of Gehlot Government) लगाए हैं.

गहलोत सरकार की नाकामी के पोस्टर

एक बोर्ड पर लिखा है कि 'सड़क में ये गड्ढे गहलोत सरकार की उपलब्धि है इसलिए इसको सजाया गया है'. जबकि दूसरे पर लिखा है 'नगर परिषद जेल में यूआईटी माल के खेल में कौन भरेगा ये गड्ढे' सड़क से आते जाते लोग इस गड्ढे का फोटो ले रहे हैं. तो कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं. यह फोटो व वीडियो लगाता सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और चर्चा का विषय बन गए हैं.

यह भी पढ़ें - अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता के खिलाफ न्यायालय के आदेश के बाद FIR दर्ज

पोस्टर लगाने वाले का नहीं हुआ खुलासा

इस पर प्रशासनिक अधिकारी चुप्पी साधे हुए है तो वहीं कांग्रेस के पदाधिकारी भी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. हालांकि प्रशासन जांच कराने की बात कह रहा है. लेकिन यह किसने किया यह अभी तक पता नहीं चल सका है. अलवर में गहलोत सरकार के खिलाफ लगातार यह दूसरी बार पोस्टर बाजी का खेल (Poster Betting Game Against Gehlot Government) देखने को मिला है.