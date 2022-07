अलवर. जिला परिषद सभागार में कलेक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में मेवात क्षेत्रीय विकास समिति की बैठक आयोजित हुई. इसमें विधायक और प्रधान सहित अधिकारी मौजूद रहे. जिला परिषद के सीईओ अर्चना शुक्ला ने बताया कि बैठक में राज्य स्तर पर 10 करोड़ की संभावित राशि का अलॉटमेंट किया गया है. जिसमें 10 पंचायत समितियां और 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं. यह सारे प्रस्ताव इन सभी पंचायत समितियों से अनुमोदित करके बनाए गए हैं.

अलवर जिले के 521 गांव और 9 ग्राम पंचायतों में संचालित होती है. ऐसे गांव जहां मेव समाज के 10 प्रतिशत से अधिक लोग रहते हैं, वहां यह राशी दी जाती है. रामगढ़ विधायक साफिया खान ने बताया कि गायों की समस्या को देखते हुए मेवात विकास बोर्ड अलवर जिले में गौशाला (Gaushalas will be made in alwar) बनाएगा. उसके लिए जमीन चिन्हित करने का काम शुरू हो चुका है. कुछ जगहों पर जमीन चिह्नित कर ली गई है, जबकि कुछ जगहों पर इसकी प्रक्रिया चल रही है.

पढ़ें. Rajasthan HC On Gaushalas: प्रदेश सरकार को कोर्ट के निर्देश- गौशालाओं को दी जाए तत्काल वित्तीय सहायता, गाय उपकर राशि का हो उपयोग

इसके अलावा मेव समाज के बच्चों और युवाओं को शिक्षित करने के लिए जिले में चलने वाले 10 मेवात आवासीय विद्यालय को कक्षा 10वीं से 12वीं तक क्रमोन्नत कराया जाएगा. जिससे बच्चियां स्कूल के बाद कॉलेज जा सके. साथ ही युवाओं को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान देने के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम भी चलाया जाएगा. जिला व विधानसभा स्तर पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे. जिला स्तर पर खुलने वाले बड़े सेंटर के लिए जमीन भी चिंहित कर ली गई है.

कार्यक्रम के आयोजन के लिए कम्युनिटी सेंटर: रामगढ़ विधायक ने कहा कि मेव समाज के लोगों को शादी विवाह करने में भी खासी परेशानी होती है. इसलिए रामगढ़ में शादी विवाह व कार्यक्रम करने के लिए एक कम्युनिटी सेंटर भी बनाया जाएगा. इसके अलावा गांव में जरुरत के हिसाब से कार्य कराने के लिए भी प्रस्ताव तैयार हुआ है. मेवात क्षेत्र को डेवलपमेंट के अलावा शिक्षा से भी ज्यादा ज्यादा जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मेव समाज जितना शिक्षित होगा क्षेत्र उतना ही विकसित होगा. इसलिए बच्चों को ज्यादा ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए. इस मौके पर विधायक और अन्य लोग भी मौजूद रहे. इस दौरान कई प्रस्ताव पास किए गए तो वहीं अधिकारियों को कुछ नए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए.