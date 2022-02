अलवर. जिले के साउथ वेस्ट ब्लॉक स्थित कॉलोनी में एक युवती ने सोमवार रात अपने कमरे में फांसी लगाकर जान (Jobless Girl Commits Suicide in Alwar) दे दी. युवती लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी.

नौकरी न लगने से वो डिप्रेशन का शिकार (Alwar Girl was In depression Due To Unemployment) थी. शव का पोस्टमॉर्टम करा परिजनों को सौंप दिया गया. परिजनों ने इस बारे में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है.

खुदकुशी करने वाली युवती बीएससी कर प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रही थी. लगातार कई सालों से परीक्षा देने के बावजूद उसके हाथ सफलता नहीं लग रही थी जिससे वो काफी हताश थी. (परिवार वालों ने जैसा पुलिस को बताया है) वो डिप्रेशन का शिकार (Alwar Girl was In depression Due To Unemployment) हो गई थी और उसका इलाज भी डॉक्टर से चल रहा था. उसे कष्ट इस बात का भी था कि उसकी सहेलियों की नौकरी लग चुकी थी या फिर वो कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी थीं.

मामले की जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस को घटना से अवगत कराया. पुलिसकर्मियों ने मृतका के घर पहुंचे और शव को नीचे उतारा. शव को देर रात राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले किया गया. पुलिस ने कहा कि परिजनों की तरफ से अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है.

धौलपुर के युवक बेरोजगारी के चलते की थी खुदकुशी: हाल ही में बेरोजगारी के कारण धौलपुर के एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी. ये खुदकुशी सुर्खियों में थी. क्योंकि मरने से से पहले लिखे गए पत्र में युवक ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके मंत्रियों को मौत का जिम्मेदार बताया था. मृतक की ओर से लिखे गए पत्र में बताया गया राजे सरकार ने आयुर्वेद कंपाउंडर 1460 भर्तियां निकाली थीं जिन पर नियुक्ति नहीं दी थी. पत्र लिखकर मृतक युवक ने मुख्यमंत्री से अपने और मौसी के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की थी. विधायक बैरवा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पीड़ित परिवारों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देने की मांग की है.