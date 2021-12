अलवर: अलवर के राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय (Raj Rishi Bharthari Matsya University Alwar) में इस समय एलएलबी द्वितीय वर्ष और बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं शुरू हुई है. इसके अलावा बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए और अन्य बैचलर अंतिम वर्ष के साथ ही पीजी अंतिम वर्ष का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. जबकि बीए, बीकॉम, बीएससी बैचलर अन्य कोर्स के द्वितीय वर्ष प्रवेश की परीक्षा हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया गया है.

सामान्य तौर पर तय कलेंडर के अनुसार मार्च माह तक सभी रिजल्ट जारी कर दिए जाते हैं. उसके बाद जुलाई व अगस्त माह में नए कोर्स व नए साल में प्रवेश प्रकिया चलती है. ऐसे में साफ है कि इस साल कोरोना के चलते पूरे देश में परीक्षाएं व रिजल्ट देरी से जारी हो रहे (Corona Effect On College Entrance Exams In Alwar) हैं. अभी तक नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया भी नहीं हुई है.

शिक्षा विशेषज्ञों की माने तो दो साल तक कोरोना का इफेक्ट (Corona Effect On Education In Alwar) रहा. उसके साइड इफेक्ट अब नजर आ रहे हैं. सबसे ज्यादा प्रभाव शिक्षा क्षेत्र पर पड़ा है. दो साल तक स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हुई. शिक्षा क्षेत्र में हालात सामान्य होने में 3 से 4 माह का समय लगेगा. विशेषज्ञों की मानें तो इसके लिए विश्वविद्यालयों को अपने स्तर पर हर साल 2 से 3 माह पहले परीक्षाएं व प्रवेश प्रक्रिया शुरू करनी होगी. जब जाकर कुछ हालात सामान्य होंगे व तय टाइम टेबल के हिसाब से परीक्षाएं कराई जाएंगी और छात्रों की प्रवेश प्रकिया होगी.

सभी विश्वविद्यालयों में है एक जैसे हालात

देश के सभी निजी व सरकारी विश्वविद्यालय में एक जैसे हालात हैं. सभी में छह माह देरी से शिक्षण सत्र शुरू (College Exams Schedule Delayed In Alwar) होगा. जबकि कुछ में हालात ज्यादा खराब है. इसका सीधा प्रभाव युवाओं के भविष्य पर पड़ेगा (Corona Effect On Education In Alwar). शिक्षण सत्र में हुई देरी के चलते कुछ कोर्सों में युवा प्रवेश भी नहीं ले पाए हैं. साल 2021 के नए शिक्षण सत्र में कॉलेज व विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया ( (Corona Effect On College Entrance Exams In Alwar)) नहीं की गई है. इंजीनियरिंग सहित कुछ कोर्सों में अभी प्रवेश प्रक्रिया हुई है.



B.Ed का रिजल्ट जल्दी जारी कर रहे हैं विश्वविद्यालय

बीएड अंतिम वर्ष के छात्रों ने बीते दिनों मुख्यमंत्री से रीट परीक्षा (REET Entrance Exam 2021) में शामिल करने की मांग की थी. मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद युवाओं ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से उनकी परीक्षा कराने रिजल्ट जारी करने की मांग की. जिसके बाद मदद से विश्वविद्यालय की तरफ से बीएड की परीक्षाएं कराई जा रही है और जल्द ही रिजल्ट जारी करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं.