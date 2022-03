अलवर. अलवर शहर कोतवाली थाना इलाके की रहने वाली एक 17 वर्षीय छात्रा दो दिन पहले जीडी कॉलेज जाने के बाद लापता हो गई थी. उस छात्रा को आकाशवाणी के पास एक कुएं से घायल अवस्था में बरामद किया (Girl Thrown Into Dry well rescued in Alwar) गया है. इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई थी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी जीजा को हिरासत में लिया है.

पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के मुताबिक 2 मार्च 2022 से लापता बालिका को ढूंढने की कोशिश में पुलिस जुटी थी. सीसीटीवी फुटेज और आरोपी जीजा की निशानदेही पर लड़की को सूखे कुएं से बरामद किया. करीब 35 घंटे लम्बे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लड़की को बाहर निकाला गया.

सूखे कुएं में मिली दो दिन से लापता लड़की

पढ़ें- Alwar Crime News : आईजी ले रहे थे क्राइम मीटिंग, बाइक सवार युवक ट्रैफिक पुलिस कर्मी से बैग छीनकर फरार

मामले की जांच एएसआई विजेंद्र सिंह को सौंपी गई थी जिन्होंने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो लड़की अपने जीजा के साथ जाती दिखी. इसी आधार पर जीजा से पूछताछ की तो पता चला कि उसने लड़की का गला घोट कर कुएं में फेंक (teenage girl thrown into well by Jeeja) दिया था.

इसके बाद एनडीआरएफ और एफएसएल टीम (NDRF And FSL Team Rescued Alwar Girl) की सहायता से मंगल विहार स्थित नगर विकास न्यास के खाली प्लॉट में बने कुएं से उस लड़की को निकाला. देखा कि लड़की की सांसे चल रही थीं. इस संबंध में आरोपी जीजा को हिरासत में ले पूछताछ जारी है.

पुलिस इसे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला मान रही है. प्रारंभिक पूछताछ में अंदाजा लगाया जा रहा है कि छात्रा और उसके जीजा के बीच प्रेम संबंध थे. लड़की शादी करने का दबाव बना रही थी इसलिए उसके जीजा ने गला घोंट दिया. मृत जानकर जीजा ने उसे कुएं में पटक दिया था.

लड़की के सिर पर गंभीर चोट आई है और उसका बयान नहीं लिया जा सका है. पुलिस मेडिकल करा और स्टेटमेंट ले आगे की कार्रवाई करेगी. फिलहाल लड़की को जयपुर रैफर किया गया है.