अलवर. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं यूपी विधानसभा चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भंवर जितेंद्र सिंह (chairman of the UP assembly election screening committee Jitendra Singh news) ने दावा किया है कि दिसंबर महीने में यूपी के ज्यादातर विधानसभा (UP assembly Elections) क्षेत्रों के लिए टिकट तय कर दिए जाएंगे.



उन्होंने कहा कि इसके लिए गत 26 नवम्बर से स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों की बैठकें शुरू हो चुकी हैं. वे खुद भी एक-दो दिनों में पश्चिम यूपी के दौरे पर जा रहे हैं. यूपी प्रत्याशियों का चयन जल्दी करने के पीछे भी प्रियंका गांधी की सोच है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से कृषि बिल वापस लेना, पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कमी चुनाव के कारण ही हुई है. उन्होंने भाजपा पर यूपी में जातिवाद, क्षेत्रवाद फैलाने का आरोप लगाया. यूपी की जनता सब देख चुकी है, इसलिए अबकी बार चुनाव में वहां बड़ा परिवर्तन होगा.

भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जमीनी स्तर पर वास्तविक कार्य करते हुए कांग्रेस संगठन को पंचायत स्तर तक मजबूत किया है. हर पंचायत तक कांग्रेस की कमेटियों का गठन किया है. वहां डेडिकेटेड कॉल सेंटर शुरू किए गए हैं, जो कमेटियों की जमीनी हकीकत को जांचते हैं. उन्होंने महिलाओं को राजनीति में हक दिलाने के लिए ऐतिहासिक फैसला किया है. आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनाव में इस फैसले के अच्छे परिणाम आएंगे.

जितेंद्र सिंह ने कहा कि अलवर को दो कैबिनेट मंत्री मिले हैं. इसका पूरा फायदा अलवर के लोगों को मिलेगा. अलवर में विकास कार्य तेजी से होंगे रुकी हुई योजनाएं शुरू हो चुकी है. साथ ही नई योजनाओं पर भी काम चल रहा है. आमजन को राहत मिले. इसके लिए सरकार काम कर रही है. सरकार की तरफ से कई योजनाएं शुरू की गई हैं. भिवाड़ी में निवेश के नए रास्ते खुल रहे हैं. देशी-विदेशी कंपनियां भिवाड़ी में निवेश करना चाहती हैं. इसका सीधा फायदा अलवर के लोगों को मिलेगा.

केंद्र सरकार पर बोला हमला

पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में महंगाई आसमान छू रही है. कांग्रेस आम आदमी के साथ खड़ी है. हर मोर्चे पर सरकार का विरोध किया जा रहा है. केंद्र की मोदी सरकार कांग्रेस की महंगाई विरोधी रैली के आयोजन से घबरा गई है. इसलिए दिल्ली में रैली के आयोजन की मंजूरी नहीं दी, अब पार्टी की ओर से आगामी 12 दिसम्बर को जयपुर में रैली का आयोजन किया जा रहा है.

जिसमें देश भर से पार्टी के सभी बड़े नेता एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आमजन के साथ आंदोलन करते हुए महंगाई पर केन्द्र सरकार को घुटने टेकने को मजबूर करेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार सब कुछ बड़ी कम्पनियों को बेच चुकी है. इसलिए सभी चीजों के दाम कुछ बड़े लोग ही तय करते हैं. कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इन इस्ट इण्डिया कम्पनी के खिलाफ आमजन के साथ आंदोलन करेगी.