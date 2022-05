अलवर. भीषण गर्मी के चलते अलवर सरस डेयरी में दूध की कमी हो रही है. दूध सप्लाई करने वाली समितियां कम दूध सप्लाई कर रही (Impact on supply of milk in Alwar Saras Dairy) हैं. ऐसे में सरस डेयरी बाजार की डिमांड पूरी नहीं कर पा रही है. सरस के गोल्ड ब्रांड की ज्यादा कमी बाजार में देखने को मिल रही है. इससे लोग परेशान हैं. सरस डेयरी के अधिकारियों ने कहा कि 3 से 4 दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे.

अलवर सरस डेयरी का दूध आसपास के अन्य जिलों की डेयरी की तुलना में बेहतर माना जाता है. इस डेयरी का दूध अलवर के अलावा दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव व फरीदाबाद सहित आसपास के एनसीआर के शहरों में सप्लाई होता है. अलवर सरस डेयरी का दूध दिल्ली कैंट व अलवर छावनी क्षेत्र में भी सप्लाई होता है. डेयरी में अलवर के अलावा भरतपुर, दौसा क्षेत्र से भी दूध सप्लाई किया जाता है. गर्मी के मौसम में दूध की कमी हो जाती है. दूसरी तरफ इन दिनों चारे के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में पशुपालक महंगा चारा खरीदने में समर्थ नहीं हैं. जिसके चलते पशुओं को बेहतर चारा व भोजन नहीं मिल पाता है. ऐसे में पशु दूध कम देता है.

अलवर क्षेत्र में पशुपालकों के पास भैंस की संख्या ज्यादा है. दूध की कमी के चलते बाजार में सरस डेयरी के गोल्ड दूध ब्रांड की सप्लाई कम हुई है. ऐसे में लोग परेशान हैं. क्योंकि अलवर डेयरी का दूध नहीं मिलने के कारण लोगों को अन्य विकल्पों को अपनाना पड़ रहा है.अलवर सरस डेयरी पूरे एनसीआर में 1 लाख 30 हजार लीटर दूध सप्लाई कर रहा है. जबकि इन दिनों डिमांड 1 लाख 75 हजार लीटर से 2 लाख लीटर की है. अलवर में 17 हजार लीटर फुल क्रीम दूध की डिमांड रहती है. वहीं अलवर सरस डेयरी 12 हजार लीटर दूध सप्लाई कर रहा है.

सरस डेयरी के एमडी सुरेश कुमार ने कहा कि 2 से 3 दिनों में गोल्ड दूध की सप्लाई फिर से सामान्य हो जाएगी. इसके अलावा अन्य दूध सप्लाई भी सामान्य रहे, इसके प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वैसे तो आसपास के जिलों से दूध मंगवा कर सप्लाई की जा सकती है, लेकिन उसमें समय लगता है व कई बार दूध की क्वालिटी पर भी फर्क पड़ता है. उन्होंने कहा कि अलवर सरस डेयरी आने वाले समय में 2 लाख लीटर दूध तक सप्लाई कर पाएगी. डेयरी में प्लांट एक्सटेंशन का काम चल रहा (Extension of Alwar Saras Dairy in progress) है. साथ ही पशुपालकों द्वारा दूध की सप्लाई भी बढ़ाई जा रही है.