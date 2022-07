अलवर. मेवात में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे एक पुलिस अधिकारी पर अवैध खनन माफियाओं ने गाड़ी चढ़ा दी. इस घटना में पुलिस अधिकारी की मौत हो गई. ऐसे में अलवर पुलिस की तरफ से अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है. अवैध खनन को रोकने के लिए अलवर पुलिस को आरएसी की एक कंपनी (RAC Is given to Alwar police to stop illegal mining ) मिली है. मेवात में हुई घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने गाइडलाइन जारी की है और जिले में अवैध खनन रोकने के लिए एसआईटी बनी है.

अलवर जिला अवैध खनन के लिए बदनाम (Illigal mining in Alwar) है. आए दिन जिले में अवैध खनन के मामले सामने आते हैं. हालांकि अवैध खनन के खिलाफ पुलिस विभाग, वन विभाग, खान विभाग और प्रशासन की तरफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी रहता है. हरियाणा के नूंह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की खनन माफियाओं की ओर से हत्या की गई है. हत्या के बाद पूरे प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए विभाग और सरकार की तरफ से विशेष गाइडलाइन जारी की गई है.

अलवर और भरतपुर में सबसे ज्यादा अवैध खनन के मामले सामने आते हैं. इसलिए सभी थाना प्रभारी, डिप्टी एसपी को पुलिस फोर्स के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कहा कि जिले में पुलिस प्रशासन, वन विभाग और खान विभाग की संयुक्त एसआईटी बनी हुई है. यह एसआईटी लगातार कार्रवाई कर रही है. अवैध खनन के साथ ही खनन परिवहन के मामले भी अलवर में आते हैं.

तेजस्विनी गौतम ने कहा कि मेवात की घटना के बाद एसआईटी को एक्टिव कर दिया गया है. अवैध खनन रोकने के लिए अलवर को एक आरएसी की (RAC Is given to Alwar police to stop illegal mining ) कंपनी मिली है. इस आरएसी की कंपनी को अवैध खनन क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है. एसपी ने कहा कि अवैध खनन के मामलों में अगर पुलिसकर्मियों की मिलीभगत के मामले सामने आते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है. बीते दिनों में एमआईए थाना, सदर थाना और रामगढ़ क्षेत्र में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी.

उन्होंने कहा कि आरोप लगना अलग बात है. लेकिन आगर आरोप सही साबित होते हैं, तो ऐसे में विभाग की तरफ से तुरंत कदम उठाए जाते हैं. फिलहाल साथ ही मेवात की घटना के बाद से अलवर जिले में पुलिस के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है. सभी अधिकारियों को पुलिस फोर्स के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.