अलवर. जीवन में अगर कुछ करने की इच्छा हो और दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है. अलवर के खैरथल की रहने वाली शिवानी के लिए यह लाइनें सही साबित होती हैं. दोनों आंखों से दृष्टिहीन होने के बाद भी शिवानी ने हिम्मत दिखाई और 12वीं कक्षा में अपनी श्रेणी में सर्वाधिक 89.2 प्रतिशत अंक प्राप्त (Alwar divyang girl got highest rank in 12th exams) किए.

शिवानी देश के उन हजारों दिव्यांगों के लिए एक मिसाल है, जो जीवन में जल्दी हार मान लेते हैं. शिवानी ने सेठ गोपाल दास मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरथल से कक्षा 12 वीं कला वर्ग में दृष्टिबाधित श्रेणी में 89.2 प्रतिशत अंक लाकर पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया (Alwar girl Shivani got first rank in Rajasthan) है. सेठ गोपाल दास मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरथल के निदेशक मितेश परवाना ने बताया कि शिवानी प्रतिभा की धनी है. उन्होंने कक्षा 10 में भी प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था.

दृटिबाधित शिवानी ने दिव्यांगों के लिए पेश की मिसाल...

शिवानी दृष्टिबाधित श्रेणी में अपने स्तर से उच्च स्तर की तैयारी के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है. शिवानी यादव बचपन से ही नेत्रहीन है. शिवानी की माता सुनीता चिकित्सा विभाग में जीएनएम के पद पर कार्यरत हैं व उनके पिता महेंद्र कुमार चिकित्सा विभाग दिल्ली में सीनियर कंपाउंडर हैं. उनका एक भाई है जो दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा है. दादा-दादी शिवानी की देखभाल करते हैं व उसका ध्यान रखते हैं. परिवार को विश्वास है कि उनकी बेटी देशभर में उनका नाम रोशन करेगी.