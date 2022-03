बहरोड़: दलित युवक की नाक दबंगों ने जबरदस्ती ठाकुर जी के मंदिर पर रगड़वाई थी. इसी मामले में पुलिस ने एक्शन लिया और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इन सभी पर एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पिछले दिनों गोकुलपुर में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर युवक ने कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसे गांव के दबंगों ने असहनीय बताया और एक नहीं बल्कि 3 बार उससे माफी मंगवाई गई थी.

क्या है मामला? : वारदात 3 दिन पहले की है. द कश्मीर फाइल्स मूवी पर एक दलित युवक ने अपने मनमाफिक कमेंट दिया (remark of Behror Dalit on The Kashmir Files) तो उसे अंजाम भुगतना पड़ा. गोकुलपुर गांव के दबंगों के मुताबिक वो नेगेटिव कमेंट था, जिस पर उन्हें सख्त ऐतराज था. उस टिप्पणी की माफी भी दबंगों ने अपने अंदाज में दिलवाई. मंदिर में बुलवाकर उससे नाक रगड़वाई गई. इस पूरी वारदात का वीडियो बनाया गया और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी. वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है.

बहरोड़ मामले में 7 गिरफ्तार

प्राइवेट बैंक में बतौर सीनियर सेल्स मैनेजर काम करने वाले युवक राजेश ने बताया कि उसने फिल्म पर अपनी राय जाहिर करते हुए कुछ कमेंट किया था. सोशल प्लेटफॉर्म पर बहसबाजी के बाद उसने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उसकी मुखालफत हुई. अपनी भूल स्वीकार करते हुए पीड़ित युवक ने 2 बार माफी भी मांग ली. लेकिन दबंगों ने उसे माफ नहीं किया और मंदिर में बुलवाकर चौखट पर नाक रगड़वाई (Behror Dalit Man was forcibly asked to rub nose into the temple).

वीडियो वायरल होने के साथ ही मंगलवार की रात को पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया (Action taken against Dabangs who forced Behror dalit man to rub nose) गया. मामला गंभीर होने के कारण भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार मौके पर पहुंचे थे और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे. जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

ये हुए गिरफ्तार: अजय कुमार शर्मा, (पुत्र रामानंद शर्मा) संजीत कुमार (पुत्र रोहिताश), हेमंत (पुत्र रामचंद्र), रविंद्र (पुत्र शेर सिंह), रामअवतार (पुत्र अमर सिंह), नितिन जांगिड़ (पुत्र सुरेश कुमार) और दयाराम उर्फ लीला राम (पुत्र हरी सिंह) को गिरफ्तार किया है. आपको बता दें कि मामला गंभीर होने के कारण पुलिस के उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए 24 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में वायरल वीडियो के आधार पर और लोगों की पहचान भी की जा रही है.