अलवर. अलवर-सिकन्दरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित सूरेर पेट्रोल पंप के समीप रविवार सुबह एक ट्रक और सवारी ऑटो में भिड़ंत (Tempo truck head on Collision In Alwar) हो गई. भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई. हादसे की सूचना (Accident in Alwar) मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को राजगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया. डॉक्टर ने कहा कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी जबकि एक की इलाज के दौरान हुई.

मृतकों में 2 महिला व 2 पुरुष शामिल है. पुलिस ने शवों को जुगनू तम्बोली की टीम की सहायता से राजगढ़ चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है. मृतकों की पहचान राजगढ़ के भोलीवालो का बास हरिराम सैनी (पुत्र छाजू राम), डब्लू राम सैनी (पुत्र हरिराम सैनी), रज्जो देवी (पत्नी हरिराम), मीरा देवी (पत्नी डब्लू सैनी) के रूप में हुई है. पुलिस ने हादसे की सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी है. पुलिस ने बताया कि एक ही परिवार के 4 लोग अपने कुल देवता को ढोंक देने के लिए गए थे.

रविवार को सुबह वो सिकंदरा से अलवर के राजगढ़ की तरफ आ रहे थे. जबकि राजगढ़ से सिकंदरा की तरफ एक ट्रक जा रहा था ट्रक माल से भरा हुआ था. दोनों में आमने-सामने भिड़ंत हुई. हादसा इतना दर्दनाक था की ऑटो में सवार चारों की मौत हो गई. घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया. मामले की सूचना मृतकों के परिजनों को दी गई. परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है. पुलिस ने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले किया जाएगा.