अलवर. अलवर में शनिवार को एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई (Acb action in alwar) को अंजाम देते हुए रामगढ़ थाने में तैनात एक एएसआई को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार (ASI and broker arrested in alwar) किया है. एएसआई के साथ एक दलाल भी पकड़ा गया है. एसीबी की टीम दलाल और एएसआई से पूछताछ कर रही है. मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है.



भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Acb action in alwar) की टीम को रामगढ़ थाने में तैनात एक एएसआई के खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत मिली. एसीबी ने इस मामले का सत्यापन कराया. उसके बाद शनिवार को रामगढ़ में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एएसआई हरिप्रसाद और एक दलाल को 30 हजार की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया. एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि एक मामले में मदद करने की एवज में एसआई ने रिश्वत मांगी थी.

एसीबी की टीम एएसआई और दलाल से पूछताछ कर रही है. एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि एएसआई के मोबाइल चेक किए जा रहे हैं. इसके अलावा उसके बैंक खातों की भी जांच पड़ताल की जाएगी. दलाल कब से एसआई के लिए काम कर रहा था. इसके अलावा किन-किन लोगों से उसके संबंध थे इन सब की भी जांच की जा रही है.