अलवर. जिला सहित पूरे प्रदेश में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है. लंबे समय बाद अलवर में कोरोना संक्रमण से 80 वर्षीय एक बुजुर्ग की मौत हो गई है. ऐसे में स्वास्थ विभाग ने जिले भर में सावधानी बरतने और संदिग्धों की जांच (Corona virus is getting active in Alwar) पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं.

कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है. राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में कोरोना संक्रमित थानागाजी निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई. बुजुर्ग काफी समय से अस्पताल में भर्ती था. वह डाइबिटिज सहित कई अन्य बीमारियों से ग्रसित था. बुधवार को अलवर में कोरोना के पांच और नए मामले भी सामने आए हैं. जिसके बाद से जिले में एक्टिव केसों की संख्या 33 हो गई है. बुजुर्ग की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरे जिले में अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही सावधानी बरतने के लिए (Elderly died due to corona virus ) भी कहा गया है.

जिले का हालात पर एक नजर: अलवर में बुधवार को 5 नए केस मिले हैं. अब तक जिले में कुछ 84 हजार 790 मामले सामने आ चुके हैं. बुधवार को 7 मरीज ठीक भी हुए हैं जिसके बाद जिले में एक्टिव केसों की संख्या 33 हो गई. अभी एक भी मरीज भर्ती नहीं है. वहीं कोरोना से अबतक 321 लोगों की मौत हो चुकी है.

घर में चल रहा है मरीजों का इलाज: कोरोना के सभी एक्टिव केसों का इलाज घरों में चल रहा है. एक भी मरीज अभी अस्पताल में भर्ती नहीं है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि हालत गंभीर होने पर उनको अस्पताल में भर्ती किया जाता है. सभी मरीज स्टेबल है और वह लगातार ठीक हो रहे हैं. लेकिन फिर भी सावधानी बरतने के लिए सभी को जरूरी निर्देश दिए गए हैं. साथ ही समय-समय पर लोगों से जांच पड़ताल कराने के लिए कहा गया है. जिले में मरीजों की जांच प्रक्रिया जारी है. प्रतिदिन 500 से ज्यादा मरीजों की जांच हो रही है. साथ ही (Corona virus is getting active in Alwar) रैपिड किट के माध्यम से भी मरीजों की प्रतिदिन जांच की जा रही है.