अजमेर. पुष्कर के समीप देव नगर गांव के नजदीक जंगल में एक महिला का शव मिलने (woman dead body found in Ajmer) से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पुष्कर पुलिस ने शव की पहचान का प्रयास किया लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी. पुष्कर पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

पुष्कर थाना प्रभारी डॉ. रविश सांमरिया ने बताया कि देव नगर गांव के समीप नए बाईपास के पास जंगल में एक महिला का शव पड़ा मिला था. उन्होंने बताया कि महिला की उम्र लगभग 30 वर्ष है और वह ग्रामीण परिवेश से लग रही थी. महिला के हाथ पर टैटू (tatoo on hand of dead woman in ajmer ) बना है जिस पर अंग्रेजी में S K लिखा है और उसके आगे दिल की धड़कनों को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह बने हैं.

थाना प्रभारी ने बताया कि मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया और जांच शुरू की गई. शव करीब 12 घंटे पुराना लग रहा है. पुलिस ने महिला का शव पुष्कर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया है.

पढ़ें. विवाहिता की संदिग्ध मौत, भाई ने जीजा पर लगाया हत्या का आरोप

थाना प्रभारी डॉ. रवि सामरिया ने बताया कि महिला की शिनाख्तगी के लिए पुष्कर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पता करने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी महिला के फोटो डाली है ताकि शव की पहचान हो सके. थाना प्रभारी ने कहा कि घटना के बारे में कुछ भी कहा जाना जल्दबाजी होगा. हालांकि उन्होंने महिला से रेप और फिर उसकी हत्या किए जाने से भी इनकार नहीं किया. पुष्कर पुलिस हर पहलू पर मामले की जांच कर रही है.

हत्या कर शव जंगल में फेंकने का अंदेशा

पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष महेंद्र सिंह मझेवला ने बताया कि एक ट्रक ड्राइवर ने सरपंच को फोन कर बताया था कि एक महिला की जंगल में लाश पड़ी है. देवनगर सरपंच ने पुलिस और प्रशासन को फोन कर घटना की जानकारी दी. मझेवला ने कहा कि घटनास्थल पर पड़ी लाश देखकर लग रहा है कि महिला की हत्या कर शव जंगल में फेंका गया है. उन्होंने कहा कि महिला का ग्रामीण परिवेश देख कर लग रहा है कि वह रावत गुर्जर या मेघवाल समाज से लग रही है.