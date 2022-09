अजमेर. शहर के रामगंज थाना क्षेत्र के साधु बस्ती में एक मकान में महिला की दो दिन पुरानी लाश (Woman found dead in friend house in Ajmer) मिली है. बंद मकान में लाश होने की बात तब सामने आई जब मकान के आसपास लोगों को तेज दुर्गंध आने लगी. शक होने पर लोगों ने रामगंज थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.

पुलिस के मुताबिक साधु बस्ती में अनुराधा नाम की महिला का मकान है. वह वहां अकेले रहती थी. वहीं, अनुराधा के मकान में जिस महिला की लाश मिली है, उसका नाम ज्योति है. पुलिस के मुताबिक ज्योति दो दिन से घर से लापता थी. महिला के परिजनों ने क्लॉक टावर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पुलिस ने बताया कि ज्योति ब्याज पर पैसे देने का काम करती थी. साथ ही वह बीसी भी चलाती थी. ज्योति परित्यक्ता है अपने एक बेटी और बेटे के साथ रहती थी. उसका अनुराधा के घर पर आना जाना रहा है.

पुलिस ने बताया कि ज्योति के सिर पर गहरी चोट का निशान है. साथ ही जिस मकान में उसकी लाश मिली (two day old Woman dead Body in Ajmer) है, उसके बाहर ताला लगा हुआ है. पुलिस के मुताबिक ज्योति की हत्या हुई है. पुलिस सूत्रों की माने तो अनुराधा की लोकेशन पाली में मिल रही थी.

पढ़ें. मकान से दुर्गंध आने की सूचना पर पहुंची पुलिस, गेट तोड़कर अंदर गई तो पर फर्श पर मिली बुजुर्ग दंपती की लाश

इसके बाद रामगंज थाना पुलिस ने पाली पुलिस की मदद से उसे पकड़ लिया है. रामगंज थाना पुलिस की एक टीम को उसे अजमेर लाने के लिए भेजी गई है. आरोपी अनुराधा के अजमेर पहुंचने के बाद ही हत्या के कारणों से पर्दा उठ पाएगा. रामगंज थाना प्रभारी सत्येंद्र नेगी ने बताया कि लोगों की सूचना पर पता चला कि मकान से तेज दुर्गंध आ रही है. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मकान का दरवाजा तोड़कर मौका निरीक्षण किया. भीतर कमरे में फर्श पर एक महिला की लाश मिली है. शव को पोस्टमार्टम के लिए जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. वहीं मृतका के परिजनों को भी सूचित किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.