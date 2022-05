अजमेर. शासन और प्रशासन बाल विवाह (Viral Videos Of Child Marriages in Pushkar) पर पाबंदी के दावों के उलट राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में आखा तीज पर बेरोक टोक बच्चों का गठबंधन किया गया. इसकी तस्दीक करते 2 वीडियो क्लिपिंग्स सामने आई हैं. ये अजमेर संभाग की बताई जा रही हैं (Child Marriages on Akha Teej 2022). एक वीडियो में तो 5 जोड़ों को विवाह वेदी पर बिठाया गया है तो दूसरे में जिद्द पर अड़े 'दूल्हे' को पिता गोद में उठाकर फेरे दिलवा रहे हैं. इन Videos को देखकर आभास होता है कि शासन प्रशासन के नियमों की धज्जियां किस कदर उड़ाई जा रही हैं. हालांकि इनकी प्रमाणिकता को लेकर पुलिस जांच कर रही है.

पुष्कर का वीडियो: सोशल मीडिया पर Viral Videos पुष्कर क्षेत्र के बताए जा रहे हैं. पड़ताल में पता चला है कि बाल विवाह का आयोजन (Child Marriages In Rajasthan) अमृतपुरा गांव में हुआ. खबर ये भी है कि सामूहिक बाल विवाह में शामिल एक नाबालिग दूल्हे की बारात देव नगर गांव से आई थी. सामूहिक बाल विवाह को लेकर कई चीजें साफ हैं लेकिन गोद में दूल्हे वाली वीडियो पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है.

सामूहिक बाल विवाह के Viral Video

पुलिस को रिपोर्ट: पुष्कर थाने में देवनगर बीट कांस्टेबल विजय सिंह ने ही इस बाल विवाह की रिपोर्ट दी. जिसमें बताया कि 3 मई को आरोपी ने अपने नाबालिग बेटे का विवाह करवाया. पुष्कर पुलिस कांस्टेबल की रिपोर्ट के आधार पर सामूहिक विवाह के वायरल वीडियो की जांच कर रही है. दूसरा वीडियो जिसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है भी अजमेर संभाग क्षेत्र का ही बताया जा रहा है. इस वीडियो में नाबालिग दूल्हा और दुल्हन इतने छोटे हैं कि अकेले शादी के रस्मो रिवाज भी नहीं निभा पा रहे. नन्हें से रोते दूल्हे को एक पुरुष (शायद उसके पिता) गोद में उठा फेरे दिलवा रहे हैं. इस बाल विवाह में दोनों पक्षों के रिश्तेदार भी दिखाई दे रहे हैं.