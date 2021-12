अजमेर. अजमेर के कुंदन नगर में देर रात हॉस्टल के छात्रों और पास की बस्ती में रह रहे लोगों के बीच पत्थरबाजी (Stone pelting between hostel Students and residents in Ajmer ) हुई. राजपूत छात्रावास में रह रहे छात्रों का आरोप है कि बस्ती के लोगों ने पहले पथराव किया. छात्रों का ये भी कहना है कि पुलिस ने छात्रावास की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया. पुलिस जबरन दरवाजे तोड़ 16 छात्रों को पकड़ कर ले गई जबकि बस्ती से महज तीन लोगों को दबोचा.

छात्रों के मुताबिक मामला बहुत छोटा था जिसे जबरदस्ती खींचा गया. आरोप है कि कहना है कि एक छात्र देरी से छात्रावास में पहुंचने पर बस्तीवालों ने हमला (Stone pelting between hostel Students and residents in Ajmer ) किया. छात्र रात को बाइक पर आया तो अचानक ही उस पर पथराव किया जाने लगा. राजपूत छात्रावास में हुई पुलिस की कार्रवाई को राजपूत समाज ने एकतरफा करार देते हुए मुखालफत (Rajput Hostel Students Allege Ajmer Police Of Bias Attitude)की है.

समाज के लोग छात्रों के साथ हैं. जिनका दावा है कि वो कमरों में पढ़ रहे थे तब स्थानीय पुलिस ने अचानक धावा बोला. छात्रों के अनुसार रात को कुलदीप सिंह नाम का लड़का अपनी बाइक से छात्रावास आया था. इस दौरान होस्टल का मुख्य गेट बंद था. जिससे वो बस्ती की ओर से दीवार फांदने लगा.

युवक को दीवार फांदते देख बस्ती के लोगों ने उस पर हमला कर दिया. इस हमले में युवक कुलदीप जख्मी हो गया है. आरोप है कि बस्ती के लोगों ने उसकी बाइक भी तोड़ दी. वहीं होस्टल पर पथराव भी किया गया.

इस उपद्रव की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. आरोप है कि बजाय उपद्रवियों को पकड़ने के पुलिस ने हॉस्टल में रह रहे छात्रों को कमरों से जबरन निकलना शुरू कर दिया. इस दौरान कमरों के गेट भी तोड़ दिए गए. हॉस्टल के छात्रों ने बताया कि 16 छात्रों को पुलिस ने पकड़ा है इनमे जख्मी छात्र कुलदीप सिंह भी शामिल है.

छात्र इसे पुलिस का पक्षपाती रवैया करार दे रहे हैं. इसका कारण 16 के मुकाबले बस्ती के महज 3 लोगों को पकड़ना बताया जा रहा है. गुस्सा छात्रों को संबंधित अलवर गेट थाने में रखने की बजाए आदर्शनगर थाने में रखे जाने पर भी है. मांग है कि पकड़े सभी छात्रों का मेडिकल हो और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो. साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच कर पुलिस उपद्रवियों को गिरफ्तार करें. मामले की गंभीरता को देखते हुए हॉस्टल के बाहर पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया गया है.