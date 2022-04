अजमेर. शहर में शनिवार को सर्व धर्म समाज की ओर से आरटीडीसी गेस्ट हाउस के प्रांगण (roja iftar in ajmer) में रोजा इफ्तारी का कार्यक्रम रखा गया. इस दौरान विभिन्न धर्मों के लोग सहित राजनीतिक दलों के नेता, पार्षद कर्मचारी नेता और शहर के गणमान्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए. इस बीच हिंदू मुस्लिम, सिख,इसाई आपस में है भाई भाई का संदेश भी दिया गया.

अजमेर में रमजान के महिने में होने वाले रोजा इफ्तार कार्यक्रमों में विभिन्न धर्म के लोगों की ओर से रोजेदारों को इफतार कराया जाता है, इसके माध्यम से गंगा जमुनी तहजीब साकार होती हुई नजर आती है, वहीं मोहब्बत और भाईचारे का संदेश भी लोगों में जाता है. सर्व धर्म समाज की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों विभिन्न धर्मों के लोग रोजा इफ्तार के कार्यक्रम में शामिल हुए. रमजान के 28 दिन हो चुके हैं और ईद आने वाली है, ऐसे में रोजेदारों को शुभकामनाएं भी दी गई.

कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम सिख,इसाई आपस में है भाई भाई का संदेश: सर्व धर्म समाज समिति से जुड़े पदाधिकारी निर्दलीय पार्षद निक्की तुनवाल ने बताया कि समिति की ओर से यह पहला अवसर है जब सामूहिक रोजा इफतार का कार्यक्रम रखा गया है, इसमें सर्व धर्म समाज के लोग शामिल हुए. कार्यक्रम के (peoples from different religions took part in iftar) माध्यम से हिंदू मुस्लिम सिख,इसाई आपस में है भाई भाई का संदेश दिया गया है.