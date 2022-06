अजमेर. राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के कार्यकारी उपाध्यक्ष राजेश टंडन ने गुरुवार को वृद्धजनों के सहयोग के लिए हेल्पलाइन नम्बर अजमेर से जारी किया है. इस मुद्दे पर टंडन ने कहा कि हर जिले में हेल्पलाइन नम्बर जारी किये जाएंगे. जिससे वृद्धजन को संबंधित विभाग से समय (Helpline is introduced for old peoples in Ajmer ) पर मदद मिल सके.

राजेश टंडन ने कहा कि बुजुर्गों के साथ अत्याचार के मामले आए दिन सामने आते हैं. इनमें ज्यादातर मामलों में बुजुर्गों पर अत्याचार करने वाले उनके अपने ही होते हैं. उन्होंने बताया कि अपनों से प्रताड़ित बुजुर्ग जब थाने पर मदद पाने के लिए जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि घर का मामला है घर में ही निपटो. पुलिस ऐसे मामलों में ना तो मुकदमा दर्ज करती है, और ना ही पीड़ित बुजुर्ग को मदद करती है. ऐसे में यह बोर्ड की जिम्मेदारी है कि बुजुर्गों को उनके आखरी पड़ाव में सुख मिले और वह चैन (Rajasthan State Senior Citizens Welfare Board introduced Helpline) से जीवन बिता सकें.

टंडन ने कहा कि बोर्ड का कार्यकारी उपाध्यक्ष होने के नाते बुजुर्गों को सहयोग देने के उद्देश्य से अजमेर में हेल्पलाइन डेस्क शुरू की गई है. ऑफिस के समय हेल्पलाइन नंबर पर आने वाले कॉल्स की डिटेल रजिस्टर में लिखी जाएगी, उसके बाद संबंधित विभाग को बुजुर्गों के सहयोग के लिए उन्हे अवगत करवाया जाएगा. संबंधित विभाग के अधिकारी भी यदि आनाकानी करते हैं तो प्रकरण राज्य सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा.

अजमेर को बनाएंगे मॉडल: राजेश टंडन ने कहा कि अजमेर में हेल्पलाइन डेस्क की सफलता के बाद प्रदेश के हर जिले में हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे. इसके लिए वह खुद राजस्थान के हर जिले में दौरा करेंगे. उन्होंने बताया कि कोरोना काल में भीलवाड़ा मॉडल की देशभर में चर्चा हुई थी. कोरोना को रोकने और ऐतिहात बरतने से भीलवाड़ा मॉडल बना. इसी तरह से बुजुर्गों की सहायता के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नम्बर पर आने वाली कॉल के रेस्पॉन्स से अजमेर को मॉडल बनाया जाएगा और इसे आगे इस दिशा में बढ़ा जाएगा. उन्होंने बताया कि दलित और बुजुर्गों के अधिकारों के लिए संघर्षशील छीतरमल टेपण से हेल्पलाइन नम्बर 0145-2626211 का उद्घाटन करवाया (Rajasthan State Senior Citizens Welfare Board introduced Helpline) गया है.