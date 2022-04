अजमेर. सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारे का संदेश देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से साबरमती से 6 अप्रैल को रवाना हुई आजादी की गौरव यात्रा के अजमेर आगमन को लेकर कांग्रेस की तैयारियां (Preparations to welcome congress Gaurav Yatra in Ajmer) जोर शोर से जारी है. अजमेर प्रभारी एवं राजस्थान स्वैच्छिक क्षेत्र विकास संस्था के अध्यक्ष मुमताज मसीह ने कहा कि आज़ादी की गौरव यात्रा आज़ादी के लिए किए गए संघर्षों की याद दिलाने के लिए है. उन्होंने कहा की वर्तमान में लोकतंत्र खतरे में है.

अजमेर प्रभारी एवं राजस्थान स्वैच्छिक क्षेत्र विकास संस्था के अध्यक्ष मुमताज मसीह ने कहा कि साबरमती से शुरू हुई आजादी की गौरव यात्रा उदयपुर पहुंच चुकी है. यात्रा में बड़ी संख्या में सेवादल के कार्यकर्ता भी शामिल है. प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर का सफर ये यात्रा तय करती है. आजादी की गौरव यात्रा का राजस्थान में सबसे ज्यादा पड़ाव है. उन्होंने बताया कि अजमेर में यात्रा के स्वागत सत्कार और यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं के भोजन एवं आवास की व्यवस्था की जिम्मेदारी के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है.

लोकतंत्र के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी वर्तमान में लोकतंत्र खतरे में

वर्तमान में देश में लोकतंत्र खतरे में है: उन्होंने बताया कि आजादी की गौरव यात्रा आजादी के लिए हुए संघर्ष में शामिल उन सभी (Mumtaz Masih on Congress Azaadi Gaurav Yatra) लोगों की याद दिलाएगी. जिन्होंने आज़ादी के लिए त्याग, संघर्ष और बलिदान दिया था. मसीह ने कहा कि लोकतंत्र के लिए हमने आजादी पाई थी. उस वक्त के कांग्रेस के नेता और लोग आजादी के लिए लड़े और कई लोग शहीद भी हुए, लेकिन वर्तमान में देश में लोकतंत्र खतरे में है. देश में भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है. देश में यही हालात रहे तो देश के टुकड़े होने की भी संभावना हो सकती है. देश में ऐसे हालातों को देखते हुए कांग्रेस आजादी की गौरव यात्रा साबरमती से राजघाट तक निकाल रही है.

कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह: अजमेर में आजादी की गौरव यात्रा को लेकर कांग्रेस के स्थानीय (congress workers are excited to welcome gaurav yatra) कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है. कार्यकर्ताओं में यात्रा के स्वागत सत्कार के कार्यक्रम रखने की होड़ मची हुई है. सर्किट हाउस में प्रभारी मुमताज मसीह है. उन्होंने शहर के कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. वही अजमेर में आजादी की गौरव यात्रा के आगमन के बाद व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा हुई.