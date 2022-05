अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 14 मई तक कर दिया गया (Last date of online application extended for Sr Teacher Bharti) है. पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई थी.

आयोग सचिव एचएल अटल ने बताया कि विभिन्न कारणों की वजह से आवेदन नहीं कर पाए अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से राहत देते हुए आवेदन की तिथि को चार दिवस आगे बढ़ाया गया है. अब 14 मई की रात्रि 12 बजे तक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से 5 अप्रैल को जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार 11 अप्रैल से परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे. पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई थी. परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जा चुका है.

पढ़ें: RPSC Recruitment 2022: वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 के लिए विज्ञप्ति जारी, 9760 पदों के लिए होगी भर्ती, 11 अप्रैल से होंगे ऑनलाइन आवेदन

तीन विकल्प है आवेदन के लिए: अटल ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्रूटमेंट पोर्टल पर तीन विकल्प उपलब्ध हैं. वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनाधार, आधार और एसएसओ प्रोफाइल के माध्यम से भी किया जा सकता है. जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि है, वे एसएसओ प्रोफाइल के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. एसएसओ प्रोफाइल का माध्यम चुनने पर आवेदक को मैट्रिक, समकक्ष परीक्षा की अंक तालिका, प्रमाण-पत्र अपलोड करना आवश्यक है.

पढ़ें: RPSC : स्कूल व्याख्याता के 102 पदों के लिए विज्ञापन जारी, पढ़िए आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

प्रवक्ता विद्युत अभियांत्रिकी प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के साक्षात्कार का परिणाम जारी: अटल ने बताया कि प्रवक्ता विद्युत अभियांत्रिकी प्रतियोगी परीक्षा 2020 की लिखित परीक्षा के परिणाम में अस्थाई रूप से सफल घोषित उम्मीदवारों के साक्षात्कार 10 मई को आयोजित किए गए थे. साक्षात्कार के बाद संबंधित सेवा नियम अनुसार 5 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है.