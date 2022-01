अजमेर. कोटा के खेड़ली फाटक रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर गार्गी तिवारी (20) अपने अपने दोस्तों के साथ जयपुर से बाइक पर किशनगढ़ घूमने आई थी. युवती जयपुर के जेएनयू कॉलेज से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी. अजमेर के किशनगढ़ में वह दुखद हादसे का शिकार (Road accident in Ajmer Kishangarh) हो गई. दुर्घटना के बाद हाइवे पर लम्बा जाम लग गया.

युवती के ट्रेलर के नीचे आने (girl under the trailer in Kishangarh) की सूचना मिलते ही गांधी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाकर युवती के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. हादसे में गार्गी का बाइक सवार साथी युवक भी मामूली घायल हो गया.

जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ मेघा हाइवे स्थित गांव काली डूंगरी के निकट ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवती की मौके पर मौत (Girl dies in road accident in Ajmer) हो गई. पुलिस ने शव को यज्ञनारायण अस्पताल के मॉर्च्यूरी में रखवाया है. ट्रेलर जब्त कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस जानकारी से पता चला कि युवती खेड़ली फाटक कोटा की रहने वाली है और जयपुर में रह कर जेएनयू कॉलेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई कर रही थी.

साथी युवक 25 वर्षीय दिवांशु दिल्ली निवासी है. चार दोस्त जयपुर से दो बाइक पे घूमने आए थे. गार्गी तिवारी ओर दिवांशु एक बाईक पे थे और एक युवती युवक दूसरी बाइक पे थे. गांधी नगर थानाप्रभारी शम्भूसिंह ने जानकारी दी कि ये लोग काली डूंगरी गांव की ओर से रूपनगढ़ की ओर जा रहे थे. बाइक ट्रेलर के समानांतर चल रही थी, इस दौरान बाइक पर सवार युवक व युवती ट्रेलर की चपेट में आ गए.

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और लम्बा जाम लग गया. सूचना मिलने पर गांधी नगर थाना पुलिस ने जाम खुलवाया और युवती का शव मोर्चरी में रखवाया. घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद छुटी दे दी गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.