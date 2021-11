किशनगढ़ (अजमेर): पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आर के मार्बल से निम्बार्कतीर्थ सलेमाबाद (Nimbark Tirth Of Salemabad) हेलीकॉप्टर से रवाना हुईं. मीडिया से बातचीत में वसुंधरा राजे ने कहा कि में देव दर्शन (Former CM On Dev Darshan Yatra) व शोक संतप्त परिवारों के घर बैठने जा रहीं हैं.

दो दशक पुराना रिश्ता

वसुंधरा अपनी इस तथाकथित निजी यात्रा (Vasundhara Raje Private Tour) के पीछे का कारण आम जनता से अपने संबंधों को बताया. आत्मीयता दर्शायी और उम्र के हवाले से खुद को जिम्मेदार बताने का प्रयास किया. कहा- लोगों से 20-25 साल से जुड़ाव है. कई मेरे सामने बड़े हुए हैं... कई हो रहे हैं. लोगों का प्यार हमेशा से ही है मेरे साथ रहा है.

पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने कहा- जनता का प्यार हमेशा मेरे साथ

रवाना होने से पहले की 'नाश्ते पर चर्चा'

रवाना होने से पहले राजे ने आर के मार्बल के चेयरमैन अशोक पाटनी और सुरेश पाटनी के साथ नाश्ता किया. सूत्रों के मुताबिक कई अहम मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया. पूर्व सीएम ने आर के मार्बल फैक्ट्री यार्ड को विजिट कर मार्बल की बारीकियां भी जानीं. किशनगढ़ के फेमस मार्बल डंपिंग यार्ड का राजे ने हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण (Aerial Inspection By Raje) किया.

कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर से निम्बार्कतीर्थ सलेमाबाद के लिए रवाना हो गईं. यहां उन्होंने निम्बार्काचार्य श्री जी महाराज से आशीर्वाद लिया. इस दौरान मार्बल व्यवसायी महावीर कोठारी, शशिकांत पाटोदिया सहित आर के परिवार के लोग मौजूद रहे.

वसुंधरा की यात्रा ने भाजपा में मचाई खलबली

23 से 26 के बीच वसुंधरा राजे सिंधिया मेवाड़ यात्रा (Vasundhara On Mewar Tour) पर थीं. इस यात्रा को देव दर्शन यात्रा का नाम दिया गया था और निजी यात्रा करार दिया गया था. खास बात ये रही कि यात्रा के प्रारंभ होने से पहले ही पार्टी के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया सीन से गायब हो गए. वो जयपुर पहुंच गए. इस बीच उनका बयान भी आया. इस बयान में राजे के खिलाफ तल्खी ज्यादा थी.

राजे की यात्रा को उनके समर्थक और प्रशंसक एक कामयाब यात्रा मान रहे हैं. जिसमें लोगों का हुजूम उमड़ता भी दिखा और स्थानीय पदाधिकारी अपनी फायर ब्रांड नेता के समर्थन में सड़क पर उतरते भी दिखे. इस दौरान जनता सेना प्रमुख रणवीर सिंह भिंडर (Raje and Bhinder Meeting) भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जोरो शोरों से वसुंधरा की आगवानी करते दिखे. सूत्रों के मुताबिक राजे का ये अंदाज प्रदेश के बड़े नेताओं को रास नहीं आ रहा है. वहीं राजनैतिक पण्डित मान रहे हैं कि ये निजी यात्रा दरअसल एक राजनैतिक यात्रा थी जिसमें संदेश सबके लिए छुपा था.