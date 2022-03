अजमेर. अजमेर जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ के नसीराबाद पुलिया क्षेत्र जयपुर रोड हाईवे पर देर रात खड़े ट्रक में अचानक आग (fire broke out in a truck parked on Jaipur Highway) लग गई. इससे हाइवे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई. गनीमत रही कि आगजनी में कोई जनहानि सामने नहीं हुई. मौके पर पहुंची फायर बिग्रेड की गाड़ी ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

जानकारी के अनुसार जयपुर रोड हाईवे स्थित नसीराबाद पुलिया के पास खड़े ट्रक नंबर आरजे 27 जीसी 5491 में अचानक अज्ञात कारणों के चलते आग लग (fire broke out in a truck parked on Jaipur Highway) गई.आग इतनी भयावह थी कि ट्रक धू-धू करके जलने लगा. अचानक घटित घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

राहगीरों ने तत्काल फायर बिग्रेड को फोन करते हुए अपने स्तर पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया. मौके पर पहुंची फायर बिग्रेड के कर्मचारी वाहन चालक मोहम्मद नदीम, फायरमैन हर्षवर्धन सिंह, नवनीत आदि ने ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है.