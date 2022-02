अजमेर. जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ के निकटवर्ती गांव सुरसुरा में वैष्णव समाज के मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य को लेकर आज दो पक्षो में विवाद (Temple Land Dispute In Ajmer) हो गया. कुछ ही देर मे विवाद बढ़कर झगड़े में बदल गया और दोनों पक्षो में लाठी भाठा जंग शुरू हो गई. झगड़ा बढ़ने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया. सूचना मिलते ही उपखण्ड अधिकारी और पुलिस प्रशासन जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे और हालत को को काबू किया.

मन्दिर जीर्णोद्धार कार्य को लेकर हुआ झगड़ा : गांव सुरसुरा में दो पक्षों के बीच मन्दिर जीर्णोद्धार कार्य को लेकर जमकर लाठी भाटा जंग (Clash Over Temple Renovation) हो गई. जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया. सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा. रूपनगढ़ थाना पुलिस का भारी जाप्ता भी मौके पर तैनात किया गया. प्रशासनिक अधिकारी दोनों पक्षों से समझाइश कर मामला शांत करवाने के प्रयास में जुटे हैं. बात दें कि काफी समय से दोनो पक्षों में मंदिर भूमि को लेकर विवाद (Dispute Over Temple Land In Ajmer) चल रहा है. पूर्व में भी प्रशासन की समझाइश के बाद दोनों पक्षो में समझौता हो गया था. शुक्रवार को मन्दिर में निर्माण कार्य शुरू हुआ तो फिर से दोनों पक्षो में झगड़ा शुरू हो गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

