जयपुर. हर साल की भांति इस साल भी सूफी संत हजरत मोईनुद्दीन हसन चिश्ती के 810वें उर्स मुबारक मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से बुधवार को सुबह 11 बजे दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाई जाएगी.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से चादर (Chadar on behalf of Delhi CM Arvind Kejriwal in Ajmer Dargah) लेकर दिल्ली उर्स कमेटी के चेयरमैन एफ.आई इस्माईली और उर्स कमेटी के मेम्बर आएंगे. आम आदमी पार्टी राजस्थान की ओर से भी चादर चढ़ाई जाएगी, जिसे आप राजस्थान अल्पसंख्यक मोर्चे की प्रदेश सचिव शबनम अजहरी ले कर जाएंगी. इस मौके पर आप राजस्थान प्रदेश टीम और विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज का 810 वां उर्स चल रहा है. इस दौरान अलग अलग नेताओं की ओर से चादर चढ़ाई जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत की ओर से भी ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर चादर चढ़ाई जा चुकी है.