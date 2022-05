अजमेर. अजमेर नगर निगम के पार्षद आरिफ खान पर जानलेवा हमला (Attack on Councillor Arif Khan of Ajmer) हुआ है. आरिफ खान को जेएलएन अस्पताल में इलाज (Councillor Arif Khan In JLN Hospital) के लिए भर्ती कराया गया है. हमले में पार्षद आरिफ खान के सिर और हाथ पैरों में चोट आई है. पार्षद के भाई आमिर का आरोप है कि दूसरे पक्ष ने बाहर से भाड़े के बदमाशों को बुलाकर हमला करवाया. वार्ड नम्बर 32 से पार्षद आरिफ पर ये हमला देर रात हुआ. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक शुक्रवार (20 मई 2022) देर रात करीब 1:00 बजे पार्षद आरिफ खान अपने दोस्त के घर से वापस घर लौट रहे थे. इस बीच पहले से ही घात लगा कर बैठे हमलावरों ने डंडे, सरिए और हॉकी से उन पर हमला कर दिया. हमले में पार्षद आरिफ खान के दोस्त सलमान के भी हाथ पर चोट आई है. घायल पार्षद को जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां उनका उपचार जारी है.

बदला लेने की गर्ज से हमला: पार्षद आरिफ खान के छोटे भाई आमिर ने बताया कि दौराई स्थित कंचन नगर से लौटते वक्त हमला हुआ. उन पर फारुख मोहम्मद, इलियास समेत 6-7 लोगों ने हमला बोल दिया. आमिर ने बताया कि रमजान से पहले फारूक मोहम्मद और उसके भाई इलियास की मामूली बात पर पार्षद आरिफ खान से कहासुनी हो गई थी. इस मामले में रामगंज थाने में परस्पर मुकदमे भी दर्ज हुए थे. आरोप है कि पुरानी बात को लेकर फारूक मोहम्मद और इलियास रंजिश पाले बैठे थे.

भाड़े के बदमाशों ने किया हमला: आमिर का ये भी कहना है कि आरोपियों फारूक मोहम्मद और इलियास ने सवाई माधोपुर के समीप हिंडौन से कुछ लोगों को एक माह से यहीं बुला रखा था. उन लोगों के साथ रेकी कर योजनाबद्ध तरीके से आरिफ खान पर जानलेवा हमला कराया गया है. फिलहाल रामगंज थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है मामले में फारुख मोहम्मद अभी फरार है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. इधर जेएलएन अस्पताल में पार्षद आरिफ खान का इलाज जारी है नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है.