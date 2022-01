अजमेर. राजपथ पर राष्ट्रीय झंडा लेकर दूसरी बार सबसे अग्रिम हेलीकॉप्टर एमआईवी 5 से उड़ान भरकर गणतंत्र दिवस 2022 की फ्लाई पास्ट (Swati Rathod took off in helicopter MIV 5 at Rajpath) करते हुए अजमेर की बेटी स्क्वार्डन लीडर स्वाति राठौड़ ने देश में नाम रोशन किया है. इससे पहले भी स्वाति राठौड़ दिल्ली में आयोजित होने वाले भारतीय वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर 2020 और 8 अक्टूबर 2021 में भी लगातार दो बार फ्लाईपास्ट कर चुकी हैं.

गत वर्ष 26 जनवरी 2021 में पहली बार एक महिला पायलट की ओर से फ्लाईपास्ट के अग्रिम बेड़े में स्वाति (Squadron Leader Swati Rathod on Republic Day) ने भारत की पहली महिला बनने का गौरव प्राप्त किया था. उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में स्वाति राठौड़ की ओर से इतिहास रचने की बात कही थी. ऐसे में यह दूसरा मौका है जब स्क्वार्डन लीडर स्वाति राठौड़ करोड़ों बेटियों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं.

उपलब्धियां भी आसमान सीः

स्वाति ने अपने सपने को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के साथ ही बहुत सी उपलब्धियां भी हासिल की हैं. वर्ष 2012 में सिंगापुर में अंतरराष्ट्रीय एयर कैडेट एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेकर भारत का प्रतिनिधित्व किया था. इसमें भारत सहित इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिंगापुर शामिल थे. इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय एयर केडेट एक्सचेंज प्रोग्राम 2012 के अंतर्गत आईएमटी प्रतियोगिता में बेस्ट इन फायरिंग का अवार्ड भी स्वाति हासिल कर चुकी हैं.

वर्ष 2018 में केरल में आई बाढ़ के राहत कार्य ऑपरेशन करुणा में सहभागिता निभाते हुए सैकड़ों लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों तक स्वाति ने पहुंचाया था. स्वाति को कई संस्थाओं की ओर से सम्मानित किया जा चुका है. इनमें संस्कृति युवा संस्था की ओर से वर्ष 2021 में, राज्यपाल की ओर से राजस्थान गौरव सम्मान, वर्ष 2013 में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन की ओर से राज सिंह सम्मान, श्री क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान की ओर से भी सम्मानित हो चुकी हैं.

अजमेर के पंचशील निवासी स्वाति राठौड़ के पिता डॉक्टर भवानी सिंह राठौड़ कृषि विभाग में उप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं. स्क्वार्डन लीडर स्वाति राठौड़ के पति मेजर वैभव सिंह राजावत भी भारतीय थल सेना में ऑफिसर हैं.