अजमेर. केकड़ी में मकर संक्राति पर पतंग लूटने (Plundering Kites On Sankranti Festival) के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया है. ब्यावर रोड़ पर गौतम पब्लिसिटी के पास एक मकान की छत पर पतंग लूटने के दौरान एक युवक बिजली के तारों के करंट की चपेट में (Accident During Kite Catching in Ajmer) आ गया. करंट की चपेट में आने से युवक गंभीर घायल हो गया है.

पतंग लूटने के चक्कर में हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार काचरिया निवासी विक्रम चौधरी पुत्र मुकेश चौधरी पतंग लूटने के चक्कर में बिजली के तारों के करंट की चपेट में आ गया. तारों के टकराने पर स्पार्किंग की आवाज सुनकर पवन गौतम, प्रदीप गौतम और मनोज कुमावत ने छत पर जाकर देखा तो युवक झुलसी हुई हालत में मिला. युवक को निजी वाहन से केकड़ी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद पैर अधिक जल जाने के कारण उसे अजमेर के जेएलएन अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया.

