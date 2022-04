नसीराबाद (अजमेर). शहर की श्रीनगर थाना पुलिस की सरकारी जीप से वायरलेस सेट चोरी करने वाले 8 आरोपियों को (Ajmer police arrested 8 thiefs) पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है.

श्रीनगर थाना के सहायक उप-निरीक्षक श्रवण लाल ने बताया कि 17 अप्रैल की रात्रि को गश्त के दौरान वह ग्राम हाथी पट्टा में थाने की सरकारी जीप से बिजली लाइनमेन रणजीत सिंह रावत के यहां एक कार्यक्रम में खाना खाने गए थे. खाना खाने के बाद उन्होंने अपनी सरकारी जीप को श्रीनगर थाने पर ही खड़ा कर दिया था. 18 अप्रैल को श्रीनगर थाना के हेड कॉन्स्टेबल गेंद सिंह ने बताया कि थाने की जीप में वायरलेस सेट मशीन नहीं है. जिसके बाद श्रीनगर थाना पुलिस ने चोरी का (Ajmer police in action) मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर श्रीनगर थाना पुलिस ने ग्राम हाथी पट्टा निवासी राहुल सिंह, शेखू सिंह, रामदेव, महिपाल, गिरधारी, प्रकाश, विजय सिंह, दिनेश नामक युवकों को बीती रात्रि गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों को पुलिस ने सोमवार को सीराबाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक (accused are under remand for one day) मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया गया जहां आरोपियों को एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया.