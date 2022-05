मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में नशे की ओवरडोज से युवक की मौत का (Youth dies of drug overdose in himachal) मामला सामने आया है. 26 अप्रैल से लापता हुए सरकाघाट के 19 वर्षीय धीरज ठाकुर का शव पुलिस ने नलयाना गांव के पास बकर खड्ड से खोदकर बरामद किया (Youth dies in Mandi) है. हैरानी की बात ये है कि दोस्तों ने ही युवक के शव को दफना दिया था. एक दोस्त की निशानदेही पर पुलिस ने शव को बरामद किया. पिता के मुताबिक उनके बेटे को नशे की लत लग चुकी थी.

26 अप्रैल से लापता था धीरज- सरकाघाट के थडू गांव का धीरज ठाकुर हमीरपुर से आईटीआई कर रहा था. पिता के मुताबिक बीती 26 अप्रैल को धीरज घर से आईटीआई के लिए निकला लेकिन आईटीआई ना जाकर अपने दोस्तों के साथ चला (Dheeraj Murder case) गया. जब देर शाम तक धीरज घर नहीं लौटा तो पिता ने बेटे के मोबाइल पर फोन किया. धीरज ने अपने पिता को बताया कि वो अपने दोस्त पारूल के घर चला गया है और वहीं रहेगा. इसके बाद धीरज का फोन स्विच ऑफ हो गया और वो फिर घर लौटकर ही नहीं आया. पुलिस को दी शिकायत में पिता ने कहा है कि धीरज को लत लग चुकी थी. परिजनों ने 4 दिन बेटे की अपने स्तर पर तलाश की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. जिसके बाद 30 अप्रैल को पिता ने सरकाघाट पुलिस धाने में मामला दर्ज करवा दिया.

दोस्त ने खोला मौत का राज- पिता ने पुलिस को सारा घटनाक्रम बताया, जिसके बाद पुलिस का शक सीधे धीरज के दोस्तों पर गया. पुलिस ने धीरज के दोस्त पारुल की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की और फिर शक के आधार पर उसे हिरासत में ले लिया. पुलिस के सख्ती के बाद पारुल ने सारा सच उगल दिया. पारुल ने पुलिस को बताया कि 26 अप्रैल को धीरज, विक्रांत और प्रिंस उसके साथ थे, सभी ने इंजेक्शन से नशे की डोज़ ली थी. जिसके बाद धीरज की मौत हो गई.

धीरज का मृत देखकर तीनों दोस्तों के हाथ पांव फूल गए और फिर तीनों ने धीरज की लाश को ठिकाने लगाने का फैसला लिया. पारुल, विक्रांत और प्रिंस ने धीरज के शव को एक बोरे में बांधकर बकर खड्ड के किनारे ले गए. जहां उन्होंने एक गड्ढा खोदा और धीरज की लाश को दफना दिया. इसके बाद तीनों दोस्त घर लौट आए. पारुल के मुताबिक नशे का ओवरडोज धीरज की मौत की वजह बना.

पुलिस ने निकाला शव- धीरज की निशानदेही पर पुलिस ने धीरज के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. डीएसपी सरकाघाट तिलक राज शांडिल्य (DSP Sarkaghat Tilak Raj Shandilya) ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि तीनों दोस्तों पारूल, विक्रांत और प्रिंस के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. दोस्तों के बयान से तो मामला नशे के ओवरडोज (Youth dies of drug overdose in Mandi) का लग रहा है लेकिन पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे हत्या के कारणों का पता चल सके.

