प्रयागराज: यूपी के प्रयागराज जिले में करेली थानाक्षेत्र (Kareli police station area of ​​Prayagraj) के एक पोलिंग बूथ से मात्र 10 मीटर की दूरी पर ब्लास्ट होने की सूचना है. इस घटना में एक युवक की मौत (One youth died due to suspected explosion) हो गई है जबकि 1 अन्य के घायल होने की जानकारी मिल रही है. पुलिस ने घटना की जांच-पड़ताल शुरू की है.

यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) के पांचवें चरण के दौरान प्रयागराज मतदान केंद्र से 10 मीटर की दूरी पर हुए बम विस्फोट से हड़कंप मच गया. इसमें दो लोग घायल हो गए जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल है. वहीं इस घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारियों समेत काफी फोर्स मौके पर पहुंची. पूरा मामला प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र का है.

पोलिंग बूथ से 10 मीटर दूरी पर विस्फोट, 1 की मौत, 1 घायल

एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश ने ईटीवी भारत को बताया कि कोरांव के रहने वाले संजय कोल व अर्जुन कोल साइकिल से जा रहे थे, इसी बीच साइकिल गिरने से विस्फोटक फट गया. उन्‍होंने बताया कि घटना में अर्जुन पुत्र बाबूलाल की मौत हो गई है. वहीं संजय घायल है. जिसे अस्पताल में भर्ती कराया है. एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश ने कहा कि पुलिस की पूछताछ में पता चलेगा, इनका मकसद क्‍या था. पुलिस ने बताया कि मृतक और घायल आपस में चचेरे भाई हैं.

इसके साथ ही शहर पश्चिमी की एसपी उम्मीदवार ऋचा सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार पर आरोप लगाए हैं. जिस पर एडीजी ने कहा कि दोनों ओर से आरोप- प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं. विस्फोट की इस घटना का चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रयागराज से ब्लास्ट की रिपोर्ट मांगी गई है. अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रह्म देव राम तिवारी ने कहा है कि पूरी घटना की रिपोर्ट मांगी गई है.