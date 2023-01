साप्ताहिक राशिफल

लगातार बदलती रहती है ग्रहों की चाल, आपको कौन सी सावधानी बरतनी होगी, आपके लिए इस हफ्ते क्या करना फायदेमंद रहेगा. राशि अनुसार सप्ताह कैसा रहेगा. Weekly horoscope predictions remedies जानेंगे इस साप्ताहिक राशिफल वीडियो में, साथ में Lucky Day-Colour-Remedies. Weekly rashifal. Weekly rashifal उपाय बता रहे हैं बॉलीवुड फेमस Acharya P khurana में. Weekly horoscope 2 to 7 January 2023 acharya khurrana weekly rashifal remedies in hindi . Saptahik rashifal 2 to 7 January 2023 .

मेष

सप्ताह की शुरुआत में परिवार और घरेलू खर्च पर ध्यान जाएगा. अपनी मां से प्रेम बढ़ेगा. विवाहितों के गृहस्थ जीवन में खुशियां आएंगी. आप अपने जीवनसाथी के साथ ज्यादा समय व्यतीत करेंगे. जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है. घर में कुछ नया खरीद कर लाएंगे. इनकम में बढ़ोतरी होगी. जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में लाभ होगा. नौकरीपेशा लोग काम को लेकर ज्यादा मेहनत करेंगे और उसके अच्छे नतीजे भी मिलेंगे. बॉस से झड़प न हो, इसका ध्यान रखें. अभी खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इनकम भी ठीक-ठाक रहेगी. व्यापारियों के लिए यह सप्ताह काफी अनुकूल रहेगा और कुछ नया करने का मौका मिलेगा. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी वे अपनी पढ़ाई से खुश नजर आएंगे. मेहनत करने से उन्हें अपने विषयों पर पकड़ बनाने में मजबूती मिलेगी. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो यह सप्ताह अच्छा रहेगा. पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी. यात्रा के लिए सप्ताह का पहला और अंतिम दिन अनुकूल रहेगा.

वृषभ

यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा. विवाहित लोग गृहस्थ जीवन में चल रहे तनाव को काफी हद तक कम कर पाने में सफल रहेंगे और अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे. प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. अपने प्रिय से आपकी गरमा-गरम बहस हो सकती है, जिससे रिश्ते में कुछ तनाव बढ़ेगा. सप्ताह की शुरुआत में आप किसी यात्रा पर हो सकते हैं. दोस्तों के सपोर्ट से काम में सफलता मिलेगी. किसी खास पड़ोसी से दिल लगा सकते हैं. इनकम में बढ़ोतरी होगी. खर्चों में कमी आएगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपकी मेहनत और आपकी कार्यकुशलता आपके लिए सफलतादायक साबित होगी. बिजनेस कर रहे लोगों को भी अपनी मेहनत का अच्छा प्रतिफल मिलेगा. अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद की जा सकती है. विद्यार्थियों की बात करें तो वे अपनी पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर रहेंगे और उन्हें उसका बेनिफिट मिलेगा. स्वास्थ्य के लिहाज देखें तो कोई कोई गंभीर समस्या नजर नहीं आती, हालांकि अपनी दिनचर्या में नियमितता बनाए रखें. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी.

मिथुन

यह सप्ताह आपके लिए अनुकूलता लेकर आएगा. घर में पकवान बनेंगे और कुछ लोगों का आना होगा, जिससे घर में खुशियां आएंगी. विवाहितों को अपने जीवनसाथी के स्वभाव से काफी खुशी होगी. ससुराल में कोई फंक्शन हो सकता है. लव लाइफ के लिए समय उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. अभी आपको अपने प्रिय को समझ पाने में थोड़ी परेशानी महसूस होगी. विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए यह समय काफी ध्यान से चलने वाला होगा. उन्हें अभी काफी मेहनत करनी पड़ेगी. पारिवारिक माहौल सुख शांति से भरा रहेगा, लेकिन आपके खर्चे लगे रहेंगे, जो आपकी टेंशन बढ़ा सकते हैं. नौकरी में स्थितियां काफी अच्छी रहेंगी. आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. अपने काम में आप मजबूत रहेंगे. अगर आप व्यापार करते हैं तो अभी आपका बिजनेस भी अच्छा रहेगा. आप अपने साथियों और खासतौर से बिजनेस पार्टनर का सहयोग लेकर बिजनेस में काफी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय थोड़ा कमजोर है. अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा परेशानी हो सकती है. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत से लेकर मध्य तक का समय अच्छा रहेगा.

कर्क

यह सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा. विवाहितों के जीवन में हल्की-फुल्की समस्याएं रहेंगी, फिर भी उनका रिश्ता मजबूत बनेगा. लव लाइफ बिता रहे लोगों के लिए यह समय अच्छा है. प्रेम के मामलों में आप जल्दबाजी करेंगे, जो अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपके रिश्ते में रोमांस बना रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते को संभाल ही लेंगे. कार्यों में सफलता मिलेगी. आपका कॉन्फिडेंस भी मजबूत होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत फायदेमंद रहेगा. आप अपनी मेहनत के बल पर अच्छी स्थिति में रहेंगे. आपकी बातों का वजन होगा और कोई आपकी बात नहीं काटेगा. यदि आप बिजनेस करते हैं, तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए काफी प्रयास करेंगे. आपको उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और बिजनेस में सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए यह समय काफी मजबूत रहेगा और पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपकी सेहत में भी सुधार आएगा. जो पुरानी समस्याएं चली आ रही हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी और आप राहत की सांस लेंगे. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत उत्तम है.

सिंह

इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी टेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उसके बाद स्थितियां नियंत्रण में रहेगी. दांपत्य जीवन बिता रहे लोगों को अपने रिश्ते में सुख और दुख दोनों एक साथ महसूस होगा. थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिगड़ सकती है, लेकिन आपके रिश्ते में प्रेम रहेगा. लव लाइफ अच्छी रहेगी. आपको अपने प्रिय का पूरा सपोर्ट मिलेगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे. अभी आपके खर्चे लगे रहेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर बना सकते हैं, इसलिए उन पर नियंत्रण करहने की कोशिश करें. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मजबूती से भरा रहेगा. आपकी परफॉर्मेंस लोगों की नजरों में आएगी. बिजनेस कर रहे लोगों को इस सप्ताह सुदूर क्षेत्रों से लाभ मिलेगा. विद्यार्थियों की बात करें तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है. कंपटीशन में भी सक्सेस मिलेगी और पढ़ाई में भी सफलता के अच्छे योग बनेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आती. हालांकि, अपने खानपान पर नियंत्रण रखें. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत को छोड़कर शेष समय उत्तम रहेगा.

कन्या

यह सप्ताह आपके लिए अच्छी सूचना लेकर आएगा. घर परिवार में स्थितियां मनोरम बनेंगी और घर का माहौल सकारात्मक होगा. विवाहितों के गृहस्थ जीवन के लिए यह सप्ताह अनुकूलता लेकर आएगा. आपके रिश्ते में प्यार और एक-दूसरे के प्रति समझदारी बढ़ेगी. संतान का सुख मिलेगा. लव लाइफ के लिए समय थोड़ा कमजोर रहेगा. एक दूसरे से झगड़ा हो सकता है. सावधान रहें. नौकरीपेशा लोग अपने काम में मजबूती हासिल करेंगे और अपने काम को और भी बेहतर कर अपनी परेशानी को दूर करेंगे. बिजनेस में किए गए प्रयास सफल होंगे. आपकी मेहनत रंग लाएगी, जिससे बिजनेस में गति आएगी. इन्वेस्टमेंट का लाभ मिलेगा. विद्यार्थियों की बात करें, तो अभी उन्हें पढ़ाई में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. मैनेजमेंट के स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. हालांकि, खानपान पर ध्यान रखें. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी.

तुला

यह सप्ताह आपके लिए अनुकूलता लेकर आएगा. विवाहितों के गृहस्थजीवन में कुछ परेशानियां होंगी. वे इन चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रयास करते नजर आएंगे और उनके प्रयास सफल भी होंगे. जीवनसाथी के साथ ट्यूनिंग में सुधार होगा, लेकिन उनकी उग्र भाषा आपको थोड़ी परेशानी में डाल सकती है. ससुराल पक्ष से संबंध बिगड़ सकते हैं. लव लाइफ के लिए समय अनुकूल है. आपको अपने प्रिय को थोड़ा समय देने की जरूरत है. कार्य क्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे. आप मन लगाकर मेहनत करेंगे और अपने काम को सही समय पर पूरा करने के लिए एक टारगेट बनाकर चलेंगे, जिससे आपको नौकरी में अच्छे नतीजे मिलेंगे. आपके सीनियर्स भी आपको सपोर्ट करते नजर आएंगे. बिजनेस के दृष्टिकोण से यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपकी महत्वाकांक्षा आपको निरंतर आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ करते रहने को प्रेरित करेंगी, जिससे आप बिजनेस में कुछ नए प्रयोग भी करेंगे और वे सफल होंगे. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी वे पढ़ाई में काफी मेहनत करेंगे. बस आप किसी तरह के शॉर्टकट से बचें. स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय अच्छा है. अभी आप फिट रहने के लिए व्यायाम पर ध्यान देंगे. जिम भी जा सकते हैं. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी.

Tip of the Week

ऐसे कौन-से खास 5 पौधे हैं, जिनको घर में लगाने से सुख-शान्ति एवं समृद्धि का आगमन होगा

मनी प्लांट का पौधा घर की उत्तर दिशा में लगाएं.

सफेद पलाश का पौधा घर के आँगन या गैलरी में लगाएं.

कनेर का पौधा घर की पूर्व दिशा में लगाएं.

अपराजिता का पौधा आग्नेय कोण (दक्षिण -पूर्व दिशा ) में लगाएं.

हरसिंगार या रजनीगंधा इसे भी घर के आंगन में लगाएं.

यह सभी पौधे लक्ष्मी का प्रतीक है.

आप इनमे से कोई भी एक पौधा अपने घर में लगा सकते है.

इन्हे घर में लगाने से सुख -शान्ति एवं समृद्धि का आगमन होगा.

वृश्चिक

यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. पर्सनल लाइफ के लिए समय ठीक-ठाक है. लव लाइफ बिता रहे लोग अपने समय को एंजॉय करेंगे और अपने प्रिय के साथ किसी मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं. उनसे आगे की बातें शेयर करेंगे, जिससे यह पता चल सकेगा कि वे भविष्य में आपसे क्या उम्मीद रखते हैं. विवाहितों के गृहस्थ जीवन में काफी अनुकूलता रहेगी. परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा, जिससे रिश्ता भी काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा. सप्ताह की शुरुआत में ही आप कहीं सफर पर जा सकते हैं. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. धार्मिक कार्यों में खूब मन लगेगा. हल्के खर्चे भी होंगे, लेकिन आवश्यक कार्यों पर होंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है. आपके द्वारा की गई मेहनत सफल होगी, जिससे आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी. बिजनेस कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. इस समय आपको किसी गवर्नमेंट योजना का लाभ उठाने का मौका मिल सकता है. अभी सेहत में सुधार होगा. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी आपको पढ़ाई में मजा आएगा. आप खूब मेहनत करेंगे. इसके अच्छे नतीजे भी दिखाई देंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपकी सेहत उतार-चढ़ाव से भरी रहेगी. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत से बेहतर कुछ नहीं है.

धनु

यह सप्ताह आपके लिए उत्तम रहेगा. केवल सप्ताह के शुरुआती दिन कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए खुद को अकेला न छोड़ें और ज्यादा चिंता ना करें. कोई समस्या है, तो अपने घरवालों से उसके बारे में डिस्कस करें. घर परिवार में सुख शांति रहेगी. पारिवारिक माहौल आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा. विवाहित लोग अपने गृहस्थ जीवन में खुश नजर आएंगे. लव लाइफ के लिए यह समय आनंददायक रहेगा. बिजनेस हो या नौकरी दोनों ही क्षेत्रों में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा और आपको अच्छी उन्नति मिलेगी. विरोधियों पर आप भारी रहेंगे. विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए समय अनुकूल है. अपनी पढ़ाई में पीछे नहीं रहेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी चिंता करने की कोई जरूरत नजर नहीं आती. हालांकि, अपने खानपान पर नियंत्रण रखें और दिनचर्या में नियमितता बनाए रखें. यात्रा के लिए सप्ताह का मध्य अच्छा रहेगा.

मकर

यह सप्ताह आपके लिए काफी बेहतर रहेगा. यदि आप विवाहित हैं, तो जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने जाने की प्लानिंग हो सकती है. आपका गृहस्थ जीवन खुशनुमा समय रहेगा. एक-दूसरे के प्रति आकर्षण और रोमांस रहेगा. लव लाइफ बिता रहे लोगों के लिए सप्ताह थोड़ा कमजोर है. आपस में कहासुनी होने और गर्मागर्म झड़प होने की भी संभावना बन सकती है, इसलिए सावधानी रखना जरूरी होगा. सप्ताह की शुरुआत मे ही आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. यह यात्रा आपके बिजनेस के सिलसिले में भी हो सकती है. इससे आपको लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में मन लगाना होगा. यदि उनका मन काफी समय से काम में नहीं लग रहा है, तो यह उनके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकता है. विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए यह समय थोड़ा कमजोर है. आपको अपने कंसंट्रेशन पावर पर काम करना होगा और उसे बढ़ाना होगा, तभी सफलता मिल पाएगी. स्वास्थ्य के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. किसी पुरानी समस्या से भी निजात मिल सकती है. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है.

कुंभ

यह सप्ताह आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगी. विवाहितों के गृहस्थ जीवन में रोमांस रहेगा, साथ ही साथ कुछ बहसबाजी भी हो सकती है. इसके लिए आपको अपने जीवनसाथी से बात करनी चाहिए. लव लाइफ के लिए समय अनुकूल रहेगा. आपके संबंध घनिष्ठ बनेंगे और आपका प्रिय आपको अपने दिल का हाल सुनाएगा. सप्ताह की शुरुआत में कुछ खर्च और मानसिक तनाव दोनों से ही आपको परेशानी होगी. इससे बाहर निकलने में आपको सप्ताह के अंत तक का समय लग जाएगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अच्छा है. आपको अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी. बिजनेस कर रहे लोगों को भी सरकारी काम का टेंडर मिल सकता है. गवर्नमेंट सेक्टर से भी लाभ के अच्छे योग बनेंगे. विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए यह समय अच्छा है. आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत होगी. यात्रा के लिए सप्ताह के अंतिम दिन अच्छे रहेंगे.

मीन

यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी रहेगा. सप्ताह की शुरुआत अनुकूल रहेगी. संतान से सुख मिलेगा. विवाहितों के गृहस्थ जीवन में खुशियां आएंगी. जीवनसाथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बेहतर होगी. लव लाइफ के लिए भी समय काफी रोमांटिक और क्रिएटिव रहेगा. आप अपने प्रिय को दिलोजान से चाहेंगे और उन्हें अपना बना पाएंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है. थोड़े से प्रयासों से ही अच्छी सफलता मिल सकती है. बिजनेस के लिए यह समय मेहनत से भरा है. अभी थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो आने वाले समय में आपको उसका लाभ मिलेगा. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी उन्हें पढ़ाई में मजा आएगा और वे जी जान से मेहनत करेंगे. इसका उन्हें फायदा भी होगा. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती, लेकिन आपको मौसमी बीमारियों का ध्यान रखने की जरूरत है. दिनचर्या में नियमितता रहेगी तो परेशानी नहीं आएगी. यात्रा के लिए सप्ताह का शुरुआती दिन अच्छा है.

