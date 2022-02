नई दिल्ली: अंग्रेजी भाषा के लगभग 100 शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों ने बुधवार, नौ फरवरी को लांच हुए टीइएसओएल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम (Teaching of English to Speakers of Other Languages) में भाग लिया. यह कार्यक्रम नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास (U.S. Embassy) द्वारा टीइएसओएल इंटरनेशनल (TESOL International) के साथ साझेदारी में हुआ. जो कि टीइएसओएल इंटरनेशनल अंग्रेजी भाषा शिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी संगठन है.

एक बयान में बताया गया कि यह पहली बार है जब अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल (Karnataka, Telangana, and West Bengal state governments) में स्कूल विभाग के साथ सीधे प्रशिक्षण कार्यक्रम पर काम कर रहा है. उद्देश्य है कि शिक्षकों अपनी कक्षाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू कर सकें.

टीइएसओएल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम 140 घंटे का एक गहन अंग्रेजी भाषा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है. इसके प्रतिभागी अत्याधुनिक शोध-आधारित शिक्षण कार्यनीतियां सीखेंगे. स्नातक स्तर पर, वे छात्र-केंद्रित, महत्वपूर्ण सोच वाले क्लासरूम बनाने में साथी शिक्षकों का मार्गदर्शन करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे जो छात्रों को अंग्रेजी भाषा दक्षता और भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा परिकल्पित 21वीं सदी के कौशल प्रदान करते हैं.

बयान के अनुसार, इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से, अमेरिकी दूतावास का उद्देश्य राज्य सरकारों को कक्षा 10वीं से 12वीं तक के शिक्षकों के एक समूह के व्यावसायिक विकास में सहायता करना है, जो अपने राज्य में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास का समर्थन कर सकते हैं. इस मॉडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के साथ बहुत सफलतापूर्वक काम किया है.

इधर, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लांचिंग समारोह में यूएस मिशन के सार्वजनिक मामलों के मंत्री सलाहकार, ग्लोरिया बर्बेना (U.S. Mission’s Minister Counselor for Public Affairs Gloria Berbena) और TESOL के अध्यक्ष गेब्रियल क्लेकोवा (President of TESOL International Gabriele Kleckova) शामिल हुए.

इस मौके पर सुश्री बर्बेना ने कहा, हम दृढ़ता से यह मानते हैं कि छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंचने, उनके रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण उपकरण है. शिक्षक इस प्रयास में और इस देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में क्षेत्रीय अंग्रेजी भाषा कार्यालयों के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षक शिक्षा, भाषा दक्षता और व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों के लिए धन देती है.