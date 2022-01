नई दिल्ली : कोरोना टीके की तीसरी डोज (covid vaccine third dose) लगाने का काम जारी है. 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सशर्त वैक्सीन (covid vaccine for 60 plus years) लगाई जा रही है. इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज (naqvi covid vaccine precaution dose) लगवाई.

कोरोना टीके की तीसरी डोज लगवाने के बाद नकवी का ट्वीट

टीके जरूर लगवाएं

टीके की एहतियाती खुराक लेने के बाद 64 वर्षीय नकवी ने ट्वीट किया, 'आज कोरोना टीके की एहतियाती खुराक ली. 'मेड इन इंडिया' कोरोना टीके बिलकुल सुरक्षित हैं. वह सभी लोग जो एहतियाती खुराक लेने के लिए पात्र हैं, वे टीके जरूर लगवाएं और भारत को कोरोना मुक्त बनाने में सहयोग दें.'

संकल्प से दूर होगा संकट

नकवी ने यह भी कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों की सेहत-सलामती के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं. हमें डर नहीं उम्मीद, भय नहीं भरोसा, घबराहट नहीं सावधानी की जरूरत है. समाज का संयम, सावधानी, संकल्प ही हमें इस संकट से बाहर निकालेगा.'

पहले दिन 9 लाख लोगों को मिली वैक्सीन

गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेज वृद्धि के बीच सोमवार को कोविड-19 रोधी टीके की एहतियाती खुराक देने की शुरुआत के पहले दिन अन्य बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ ही अग्रिम मोर्चे के नौ लाख से अधिक लोगों को यह खुराक दी गई.

