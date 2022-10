जबलपुर। इंडोनेशिया और मैक्सिको की तर्ज पर जल्द ही भारत में लिव विथ नेचर कंसेप्ट को लागू किया जाएगा. जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर से हो सकती है. ये बयान जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिया. आगामी दिनों में देश में होने जा रहे G 20 शिखर सम्मेलन को लेकर खजुराहो में देश विदेश से लोगों के आने की जानकारी भी मंत्री मेघवाल ने दी. उन्होंने कहा कि यह बड़ा अवसर है जब देश को जी-20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा है. union minister meghwal visit jabalpur, live with nature implement in india

जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मेघवाल

नया कॉन्सेप्ट है लिव विद नेचर: केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के जबलपुर आने पर धनवंतरि नगर चौक पर बीजेपी ने उनका स्वागत किया. जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लिव विद नेचर पर्यटन के क्षेत्र में नया कॉन्सेप्ट है. मैक्सिको और इंडोनेशिया की संकल्पना को भारत में लागू किया जा सकता है. उन्होंने कहा, जी 20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए बड़ा अवसर है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति कितनी महान है, इसकी झलक हमारी संस्कृति में दिखती है. प्रसन्नता की बात है कि जी-20 समिट में भी भारत की संस्कृति के विषय का एक सत्र शामिल होगा. उसमें हम पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति से परिचित कराएंगे. आज जबलपुर में भी नर्मदा महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमारी संस्कृति के विभिन्न रूप देखने मिलेंगे.

पीएम मोदी जहां भी जाते हैं कुछ बड़ा ही होता है: केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण को लेकर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं, कुछ बड़ा ही होता है. उज्जैन में होने जा रहे महाकाल लोक का लोकार्पण ऐतिहासिक होने का भी केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने दावा किया. साथ ही राजस्थान के सियासी उठापटक पर भी मंत्री मेघवाल ने जमकर हमला बोला है. राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मंत्री मेघवाल ने कहा कि वहां की सरकार अनस्टेबल यानी अस्थिर सरकार है. आखिर क्या वजह है कि 92 विधायकों के इस्तीफे के बाद भी सरकार चल रही है. आम जनता भी समझ गई है कि सरकार दो गुटों में बंटी है, जिसके चलते राजस्थान में विकास के कार्य ठप्प पड़े हुए हैं. वहीं केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि राहुल ने अपनी यात्रा का नाम गलत रखा है, आज हर क्षेत्र में भारत मजबूत हो रहा है. अगर जोड़ने की जरूरत है तो राहुल गांधी कांग्रेस को जोड़ें. (union minister meghwal visit jabalpur) (live with nature implement in india) (jabalpur live with nature implement) (G 20 summit held in india)