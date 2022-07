उज्जैन। बड़नगर में एसडीएम निधि सिंह और पूर्व विधायक शांतिलाल धबाई के बीच बहस हो गई. जिसके बाद एसडीएम ने पूर्व विधायक को जमकर लताड़ा. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में पूर्व विधायक, एसडीएम से अभद्रता पूर्वक बात करते हुए दिख रहे हैं. जिस पर एसडीएम ने चेताते हुए कहा कि ''मुझे अपना काम मत सिखाओ, दम है तो नौकरी से हटवा कर बताओ''. उज्जैन के बड़नगर के ग्राम बंग्रेड में मैन चौराहे पर पुलिया पर पानी जमा हो गया था. जिससे पानी लोगों के घरों में घुस रहा था.

एसडीएम और पूर्व विधायक भिड़े

पानी निकाली को लेकर हुआ विवाद: एसडीएम निधि सिंह को पुलिया पर पानी जमा होने की शिकायत मिली थी तो दल बल के साथ वहां पहुंची. वह जेसीबी की सहायता से पानी निकासी करवा रही थी. तभी पूर्व विधायक शांतिलाल धबाई वहां आए और कहा कि पानी निकासी दूसरी जगह से पाइप डालकर करो. इसके बाद पूर्व विधायक, एसडीएम निधि सिंह से अभद्रता पूर्वक बात करने लगे. गुस्से में एसडीएम ने पूर्व विधायक शांतिलाल धबाई को लताड़ते हुए कहा कि ''तुम मुझे अपना काम मत सिखाओ और यहां से दफा हो जाओ. अगर मुझे नौकरी से हटवा सकते हो तो हटवाकर दिखाओ''.

एसडीएम की कलेक्टर और सीएम से शिकायत: निधि सिंह ने इस बारे में कलेक्टर से बात करने को भी कहा. तब भी पूर्व विधायक नहीं माने और विवाद करते रहे. विवाद बढ़ता देख वहां मौजूद पूर्व विधायक के समर्थक उन्हें जबरदस्ती वहां से खींच कर ले गए. इस झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. माना जा रहा है कि पूर्व विधायक ने एसडीएम निधि सिंह की शिकायत कलेक्टर और सीएम से की है. अब देखना यह होगा क्या सत्ताधारी पार्टी काम करने वाली एसडीएम को हटाती है या फिर पुरस्कृत करती है.

