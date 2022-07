उज्जैन। उज्जैन से दिल दहला कर झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक कलयुगी मां (Ujjain Kalyugi Maa) अपने दो मासूम बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई. मासूम बच्चों के पिता पहले से ही अपनी पत्नी से अलग रहता था. अब इन दोनों बच्चों का आसपास के लोग ख्याल रख रहे हैं (Ujjain Mother Eloped With Lover). हैरान कर देने वाला यह पूरा मामला शहर के माधवनगर क्षेत्र के देसाई नगर का है.(Ujjain woman ran away from home)

उज्जैन की महिला घर से भाग गई

ये कैसा प्रेम? माता बनी कुमाता: देसाई नगर क्षेत्र में रहने वाली तलाक शुदा महिला एक युवक के प्रेम जाल में ऐसी फंसी की अपने दो मासूम बच्चों को ही भूल गई, उन्हें घर में अकेला रोता छोड़ प्रेमी के साथ भाग गई. घटना को 6 दिन बीत चुके हैं. पुलिस से भी पूरे मामले की शिकायत की गई लेकिन पुलिस ने अभी तक मामले की जांच शुरू नहीं की है. बीते 6 दिनों से इन मासूम बच्चों का ख्याल उनके पड़ोसी ही रख रहे हैं. देसाईनगर में रहने वाली एक तलाक शुदा महिला किराए के मकान में दो बच्चों के साथ पिछले 4 महीनों से रह रही थी, उसका प्रेमी अभिषेक मौर्य भी यहीं रहता था. 6 दिन पहले महिला अचानक बीमार हुई. महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया. भर्ती होने से पहले महिला बच्चों को कहकर गई की बड़े पापा आएंगे मैं अस्पताल जा रही हूं, और बच्चों को अकेला छोड़ कर घर से चली गई. (Ujjain Mother Ran with Lover)

पड़ोसियों ने ली मासूमों की सुध: बच्चों को घर में अकेले छोड़कर जाने की जानकारी महिला ने किसी को भी नहीं दी थी. जब देर शाम तक महिला अपने घर लौटकर नहीं आई तो भूखे, प्यासे, रोते बिलखते बच्चे मां की तलाश में कॉलोनी में भटकने लगे. दोनों मासूम बच्चों 5 साल के लक्षित और 2 साल की उसकी बहन रिया को रोता देख पड़ोसियों को इनपर दया आ गई. उन्होंने बच्चों को अपने घर में बुलाया और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. पड़ोसियों ने बच्चों के पिता अनिल गुप्ता को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन उसने बच्चों की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया. चुनाव ड्यूटी में व्यस्त होने के चलते पुलिस ने इस मामले में जांच ही नहीं शुरू की. पिछले 6 दिनों से बच्चों की देखभाल में जुटे पड़ोसी अब इन बच्चों को किसी स्वंयसेवी संस्था या चाइल्ड केयर होम को सौंपना चाहते हैं. (Ujjain Mother Ran with Lover)

अस्पताल से भी भाग गई मां: मासूमों को रोता बिलखता देख जब पड़ोसियों ने बच्चों से पूछा कि उनकी मां कहां गई है, तो 5 वर्षीय मासूम लक्षित ने बताया की मां अस्पताल जाने का कहकर घर से गई थी. इसके बाद पड़ोसियों ने अस्पताल में भी महिला के बारे में पता किया, लेकिन तब तक महिला वहां से भी जा चुकी थी. आज 6 दिन बीतने के बाद भी महिला और उसका प्रेमी घर नहीं लौटे हैं.

बच्चे मां-पापा के पास नहीं जाना चाहते : तलाकशुदा महिला की शादी पंवासा में रहने वाले अनिल गुप्ता से हुई थी. अनिल रेलवे में नौकरी करता है, लेकिन उसकी पत्नी का बर्फ का ठेला लगाने वाले अभिषेक से सोशल मीडिया के जरिए प्रेम प्रसंग था. जिसकी जानकारी लगने पर महिला के पति ने उसे तलाक दे दिया था. अब वह बीते 4 महीने से अभिषेक मौर्य नाम के अपने प्रेमी के साथ किराए के घर में रह रही थी. अचानक 26 जून को महिला अपने दोनों बच्चों को छोड़कर घर से भाग गई. बच्चों की देखभाल पड़ोस में रहने वाले सूर्य प्रकाश अखंड और आशीष श्रीवास के परिवार अपने बच्चों की तरह कर रहे हैं. मीडिया से पूछे गए सवाल पर मासूम लक्षित का कहना है कि मुझे मां-पापा के पास नहीं जाना है, मैं और मेरी छोटी बहन अंकल के पास खुश हैं. (Ujjain woman ran away from home)