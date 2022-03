कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में प्रेम-प्रसंग को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव देखा गया. बताया जा रहा है कि एक युवक दूसरे समुदाय की लड़की को लेकर फरार हो गया. जिसके बाद दोनों समुदाय आमने-सामने (two communities face of in case of love affair in UP) हुए. खबर पाकर बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए. घटना की खबर जब पुलिस को गई, तब मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है.

जानकारी के मुताबिक, दो दिन पहले युवती के घर से लापता होने की रिपोर्ट परिजनों ने थाने में दर्ज करायी थी. जब पुलिस की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, तो परिजन गुरुवार की रात को थाने पहुंच गए और हंगामा करने लगे. पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर किसी तरह परिजनों को शांत कराया और उन्हें घर वापस भेज दिया.

कानपुर में बवाल

इधर, युवती के घरवाले थाने से लौटने के बाद आरोपी युवक के घर पहुंच गए और वहां भी हंगामा करने लगे. इसकी खबर पाकर घटनास्थल पर किदवई नगर पुलिस पहुंची और लोगों को शांत कराने की कोशिश की. लेकिन उसी बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए. इस दौरान दोनों समुदाय एक दूसरे के सामने (face of in case of love affair in kanpur UP) आ गए, जहां पथराव की भी नौबत आ गई. माहौल गर्म होते देख आनन-फानन में भारी पुलिस बल मौके पर बुलाया गया. इसके बाद दोनों पक्षों को शांत कराया गया. फिलहाल आरआरएफ के जवान मौके पर अभी भी तैनात हैं.