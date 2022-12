पटना: शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है. गुलाब को गुलाब कहा जाए या उसे किसी और नाम से पुकारा जाए, जब तक उसमें अपनी खुशबू है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर वे आज के दौर में बिहार में होते तो उनकी सोच ही बदल जाती, गुलाब की परिभाषा भी बदल जाती और वे मजबूरन कह उठते, नाम में सबकुछ रखा है. नाम कई तरह के होते हैं. कुछ सीधे, कुछ सुलझे, कुछ अलग. राजधानी पटना में कुछ ऐसे ही अलग नाम रखने का ट्रेंड चल रहा है. खास बात ये है कि ये नाम रेस्टोरेंट, और कैफे के हैं. ये नाम कुछ ऐसे हैं. जिसे एक बार पढ़ने के बाद जेहन से हटाना थोड़ा मुश्किल होता है. एसे ही राजधानी में एक रेस्टोरेंट का नाम 'राक्षस' रखा (Restaurant in Patna has been named Rakchas) गया है. जिसका पंच लाईन 'राक्षस खाओ कुंभकरण के जैसा' रखा गया है. जो राजधानी के लोगों को आज कल खूब पसंद आ रही है.



अलग नाम का है ट्रेंड: दरअसल राजधानी में इन दिनों अलग-अलग और नए-नए तरह के नाम को रखने का ट्रेंड चल पड़ा है. इन्हें नाम को ज्यादातर रेस्टोरेंट या कैफे वाले रख रहे हैं. नाम भी कुछ ऐसे जिन्हें देखने के बाद से एक बार आंखें जरूर ठहर जाती है. एक तरफ जहां भुक्कड़ बाबा, रोल माफिया, चूल्हा, नानसेंस जैसे नाम हैं. वही परंपरागत नाम वाले होटल अब पुराने हो चुके हैं. जाहिर सी बात है टारगेट ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरह के नाम को रखना एक ट्रेंड सा बन गया है.



सबसे अलग नाम है 'राक्षस': राजधानी में अपना रेस्टोरेंट खोलने वाले आकाश भी उन लोगों में से हैं. जिन्होंने अपने रेस्टोरेंट को एक यूनिक और अजीब नाम दिया है. 'राक्षस' नाम से उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की शुरुआत की है, जिसका पंच लाइन भी यूनिक है. इस रेस्टोरेंट का पंच लाइन 'राक्षस खाओ कुंभकरण के जैसा' है. इसी प्रकार '53' नाम से भी राजधानी में एक रेस्टोरेंट्स टेक अवे कैफे (Restaurant Take Away Cafe in Patna) है जो केवल अपने नाम के बदौलत ही लोगों के बीच चर्चा में है. ऐसे ही 'पोर्तुश' भी अपने नाम की बदौलत चर्चा में है. इस यूनिक नाम की चर्चा खाने से पहले लोग ज़रूर करते है.

कुछ यूनिक नाम की थी तलाश: आकाश के ओनर बताते हैं कि हम लोग कुछ यूनिक नाम खोज रहे थे. जिस पर लोगों का ध्यान जाए और भोजन से कनेक्ट हो जाए. हमारा उद्देश्य खाने की मात्रा में वृद्धि भी थी. इन सारी चीजों को कनेक्ट करने के लिए हमने राक्षस नाम रखा. हमारा पंच लाइन भी खाओ कुंभकरण से भी ज्यादा है. हमारी क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा है और हम लोग जानते हैं कि राक्षस जम के खाते थे. हमारे पास नॉन वेज आइटम्स भी हैं. आकाश बताते हैं कि हमने कुछ और नाम पर भी चर्चा की थी लेकिन वह रेस्टोरेंट्स से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था. अंत में हम ने राक्षस को फाइनल किया.





प्लॉट के नाम पर रख लिया: ऐसे ही एक और रेस्टोरेंट '53' के ओनर आबिश कहते हैं, हमने जहां से इस रेस्टोरेंट ओर कैफे की शुरुआत की थी, उसका प्लॉट नंबर ' 53' था. दिमाग में कई और भी सारे नाम थे लेकिन दोस्तों ने सुझाव दिया कि नंबर्स का होना बढ़िया माना जाता है. एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी इसका थोड़ा महत्व होता है. जब ब्रांड शुरू करते हैं तो कई सारे नाम होते हैं, कोई देसी नाम देता है तो कोई कुछ और सुझाव देता है. हम लोगों ने सोचा कि प्लॉट नंबर 53 है और हम लोग बिजनेस में आ रहे हैं तो इसे फाइनल किया.

फ्रेंच शब्द है 'पोर्तुश': 'पोर्तुश' नाम रखे जाने के बारे में इसकी ओनर नीतिका बताती है दरअसल 'पोर्तुश' एक फ्रेंच शब्द है. जिसका मतलब 'बढ़िया खाने की आजादी हर किसी को है. वह बताती है कि ऐसा नहीं है कि यह नाम एक बार में रख लिया गया. कई नामों पर चर्चा हुई थी लेकिन हम कुछ अलग देना चाहते थे. ऐसा जो एक बार कोई सुने तो उसे हमेशा याद रहे. ऐसे में हमें 'पोर्तुश' से बेहतर कोई नाम नहीं लगा और अंत में हमने इसे फाइनल किया.



"सवाल यह है कि लोग से हट के नाम क्यों रखते हैं? लोग चाहते हैं कि उनके ब्रांड का रिकॉल हाई हो. लोग एक बार सुने और उनको याद रह जाए कि मैंने किस ब्रांड को देखा था. थोड़ा लीक से हटकर लोग इसलिए भी रखते हैं कि वो अलग रहे. जैसे अगर आलू की मंडी में कोई तरबूज बेचे तो जाहिर है उस पर ध्यान जाएगा. इस तरह के नाम रखने के पीछे लोग अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं।.इसके अलावा यह बात भी है कि कुछ अलग तरह के नाम के साथ लोग सोसाइटी में जाना चाहते हैं. इसका दूसरा पहलू यह भी है कि ये सोसाइटी का डार्क साइड है जो लोग इस तरह के नाम के जरिए दिखाना चाहते हैं." :- हिमानी मिश्रा , एक्सपर्ट, ब्रांड फील्ड