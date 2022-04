चित्तुर : आंध्र प्रदेश के तिरुमला-तिरुपति स्थित वेंकटेश्वर मंदिर में श्रीवारी ब्रह्मोत्सवम (Srivari Brahmaotsav in Tirumala Tirupati Andhra Pradesh) का आयोजन धूमधाम से होने वाला है. इस वार्षिक आयोजन में मंदिर कमेटी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) की ओर से श्रद्धालुओं को शामिल होने की अनुमति (TTD re-launched Srivari Darshan) दी गई है.

खासतौर पर बुजुर्गों, दिव्यांग और कालानुक्रमिक रूप से बीमार भक्तों को भगवान के दर्शन का मौका (Srivari darshans for the elderly, the disabled and the chronically ill devotees) मिलेगा. जल्द ही इस श्रेणी के श्रद्धालुओं के लिए विशेष टोकन जारी कराये जाएंगे. यह जानकारी TTD की ओर से दी गई है. जानकारी के अनुसार, कोविड महामारी के कारण मार्च 2020 से तिरुमला में बुजुर्गों, दिव्यांग और कालानुक्रमिक रूप से बीमार भक्तों के प्रवेश पर रोक लगायी गई थी. लेकिन अब ये श्रद्धालु भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं.

TTD की वेबसाइट पर विशेष श्रेणी के श्रद्धालुओं के लिए बारकोड वाले टोकन उपलब्ध (tokens with barcodes will be available on TTD website) कराये जाएंगे. प्रत्येक दिन एक हजार रुपये के दर से टोकन दिये (tokens at the rate of 1000 per day) जाएंगे. प्रत्येक रविवार से गुरुवार और शनिवार को सुबह दस बजे और शुक्रवार के दोपहर तीन बजे से टोकन उपलब्ध कराये जाएंगे. एक स्लॉट में एक हजार लोगों को ही दर्शन करने की अनुमति है. हालांकि, TTD जल्द ही टोकन ऑनलाइन जारी करने की तारिख जारी करेगा.