ठाणे : महाराष्ट्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें तीन बहनोंं की मौत (three minor sisters were killed in maharashtra) हो गई. यह घटना ठाणे जिले में भिवंडी तहसील की है. यह हादसा तब हुआ, जब कंटेनर ट्रक से कोयला उतारा जा रहा था. इस दौरान कंटेनर ट्रक पलट गया और तीन नाबालिग बहनें उसके नीचे दब गईं, जिससे तीनों बच्चियों की मौके पर ही मौत (minor sisters killed as truck falls on them) हो गई.

भिवंडी तालुका थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार की रात को टेम्बिविली गांव में एक ईंट भट्टे के पास कंटेनर ट्रक कोयला उतार रहा था. तभी उसके हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आ गई, जिससे ट्रक एक तरफ झुक गया और पास में सो रहीं तीनों बच्चियों पर गिर गया. उन्होंने बताया कि मृतक बच्चियों की उम्र तीन से सात साल के बीच थी. वे ईंट भट्टे में काम करने वाले एक मजदूर की बेटियां थीं. वहीं, इस हादसे में उसकी दो साल की बच्ची बाल-बाल बच गई.

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया है. इस मामले में ईंट भट्ठे के मालिक समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से फिर उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में ईंट भट्ठे के मालिक गोपीनाथ माडवी, कोयला लाने वाले सुरेश रामदास पाटिल और ट्रक चालक तौफीक शेख शामिल हैं.