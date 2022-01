हैदराबाद: तेलंगाना के भद्राद्री-कोठागुडम जिले में एक परिवार के तीन सदस्यों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली (Three family members commit suicide in Telangana) और कथित सुसाइड नोट में एक विधायक के बेटे का नाम लिखे (MLA's son's name in suicide note) होने के बाद उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

पुलिस ने सोमवार को बताया कि परिवार में माता-पिता और उनके दो बच्चों ने रविवार रात को खुद को जलाकर कथित तौर पर आत्महत्या की कोशिश की. उनमें से एक लड़की 80 प्रतिशत तक झुलस गयी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि अन्य की मौत हो गयी है.

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने वाली महिला को बदमाशों ने मारी गोली

लड़की का बयान दर्ज कर लिया गया है। कथित सुसाइड नोट में परिवार के मुखिया की मां, बहन और एक स्थानीय विधायक के बेटे के नाम हैं।

(पीटीआई-भाषा)