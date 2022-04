श्रीकाकुलम: आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के श्रीकाकुलम जिले के कांची मंडल के जदीमुडी गांव (Kanchili mandal of Srikakulam district) में मंगलवार को एक संदिग्ध चोर कथित तौर पर मंदिर के गहनों के साथ चोरी करने की कोशिश में मंदिर की दीवार की एक छेद (hole in the wall) में फंस गया था. स्थानीय लोगों के अनुसार, चोर की पहचान पापराव के रूप में हुई, जिसने दीवार में एक गड्ढा खोदा और आभूषण चोरी करने के लिए मंदिर में प्रवेश किया.

मंदिर में चोरी के बाद चोर दीवार की छेद में फंसा

हालांकि चोरी करने के बाद भागते समय वह गड्ढे में फंस गया. गड्ढे में फंसने के बाद वह मदद के लिए चिल्लाने लगा. स्थानीय लोगों ने उसे छेद से बाहर आने में मदद की और पानी पिलाया. बाद में उसे आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया.