हैदराबाद : तेलंगाना में समलैंगिक पुरुषों की 'पहली' शादी (first wedding of gay men in Telangana) में सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग अपने लगभग एक दशक लंबे रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए शादी के बंधन (wedding of gay men in Telangana) में बंध गए. सुप्रियो ने कहा कि उनकी शादी ने सभी को मजबूत संदेश दिया है कि खुश रहने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है.

समलैंगिक पुरुषों को तेलंगाना का पहला समलैंगिक जोड़ा (first gay couple of Telangana) माना जा रहा है.

तेलंगाना में समलैंगिक जोड़े ने शादी की

उन्होंने कहा कि हालांकि, शादी को पंजीकृत नहीं किया जा सका, लेकिन समारोह में परिवार के लोग और दोस्त इकट्ठा हुए. सुप्रियो (31) और अभय (34) ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनायी और शनिवार को यहां पास के एक रिसॉर्ट में हुए एक विवाह समारोह में साथ निभाने का संकल्प लिया.

समलैंगिक जोड़े की दोस्त सोफिया डेविड ने यह शादी करवाई जो खुद एलजीबीटीक्यू समुदाय (LGBTQ community) से हैं.

सुप्रियो ने बताया कि शादी दो दिन 17 और 18 दिसंबर को हुई. यह एक ऐसा कार्यक्रम था जहां हमारे सभी करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल थे. हमने शादी की रश्में मेहंदी और संगीत से शुरू की. मैं और अभय अलग-अलग राज्यों से हैं. अभय पंजाबी है और मैं बंगाली हूं. शनिवार को हमारी हल्दी की रस्म थी और सोफिया डेविड ने हमारी शादी की गवाह बनी.

तेलंगाना में समलैंगिक जोड़े थामा एक दूजे का हाथ

उल्लेखनीय है कि सुप्रियो आतिथ्य और अभय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों (hospitality and information technology sectors) में कार्यरत हैं. 2012 में एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के माध्यम से ये दोनों मिले और तब से एक साथ रह रहे हैं.

सुप्रियो ने कहा कि शादी का जश्न दोस्तों और परिवार के साथ हमारे मिलन का जश्न के रूप में मनाया गया. उन्होंने कहा कि एक बार जब देश में समलैंगिक विवाह (same-sex marriages) वैध हो जाते हैं तो वे अपनी शादी का पंजीकरण कराएंगे.