पुणे : मेहता पब्लिशिंग कंपनी के निदेशक और पब्लिशिंग हाउस के पूर्व कार्यकारी सुनील मेहता ( Sunil Mehta, director of Mehta Publishing Company and former executive) का बुधवार की शाम 4 बजे निधन हो गया. उनकी उम्र 56 साल थी. उनका पिछले एक पखवाड़े से पुणे के पूना अस्पताल में इलाज चल रहा था. उन्हें किडनी स्टोन के इलाज के लिए पूना अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

उनका पार्थिव शरीर गुरुवार 13 जनवरी को सुबह 9.30 बजे से 10.30 बजे तक जनता के शोक व्यक्त करने के लिए मेहता पब्लिशिंग हाउस में रखा जाएगा.मेहता पब्लिशिंग हाउस के सीईओ और एमडी सुनील अनिल मेहता ने 1986 में अपने पिता अनिल मेहता से व्यवसाय संभाला था. उन्होंने कम उम्र से ही मेहता पब्लिशिंग हाउस की स्थापना और विकास को देखा और अपने पिता से व्यवसाय सीखा.

उन्होंने मराठी में अनुवादित विदेशी और क्षेत्रीय पुस्तकें प्रकाशित कीं. इसके अलावा उन्होंने ई-बुक सेवा भी शुरू की. उन्होंने न केवल भारत से बल्कि दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों का मराठी में अनुवाद करवाया और मराठी पाठकों के लिए अनुवादित पुस्तकों की एक बड़ी गैलरी तैयार की. अन्य देशों में नॉर्वेजियन साहित्य को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ सितंबर 2012 में ओस्लो (नॉर्वे) में आयोजित नोरला संगोष्ठी में मराठी प्रकाशन की दुनिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाने वाले वे एकमात्र प्रकाशक थे.